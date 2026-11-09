Wypowiedź Kierwińskiego wywołała burzę. Gibała: Sugestie na wyrost

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W rozmowie z RMF FM prezydent Krakowa Łukasz Gibała przyznał, że nie podoba mu się przypisywanie 24-latkowi, który w sobotę zaatakował w centrum miasta, jakichkolwiek motywacji politycznych. "Uważam, że to są sugestie na wyrost. One tylko niepotrzebnie dzielą jeszcze bardziej Polaków" - ocenił.

Sobotni dramat na Rynku Głównym

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać na oślep. Zabił 6 osób, a 15 ranił.

Po wymianie ognia z policją napastnik został zatrzymany i w ciężkim stanie trafił do szpitala. W sobotni wieczór w miejscu jego zamieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób. Służby potwierdziły, że to rodzice i siostra 24-latk.

W poniedziałek 24-latek zmarł w szpitalu. Policja przekazała, że stało się to nad ranem.

Klęczar: Kraków potrzebuje spokoju. Jest i będzie bezpieczny "Kraków potrzebuje teraz spokoju. Kraków był, jest i będzie bezpieczny" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, odnosząc się do sobotniego ataku w stolicy Małopolski. "Nie pozwolimy temu sprawcy…

Wypowiedź ministra wywołała emocje

W sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wywołał dużo emocji sugestią, że według wstępnych ustaleń 24-letni zabójca mógł mieć ultraprawicowe poglądy. Nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie tej tezy.

Powiedziałem też, że to będzie wymagało weryfikacji. Wiem, że to wzbudza głównie strasznie duże emocje, głównie po tej prawicowej stronie sceny politycznej. Nie jest moją intencją tutaj wzbudzać emocji, to wszystko musi być dokładnie sprawdzone - zaznaczył Kierwiński w niedzielę w TVN24.

Wypowiedź Kierwińskiego ostro skomentował m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Dramatyczne wydarzenia z Krakowa poruszyły nas wszystkich. Tak strasznej zbrodni mógł dopuścić się tylko człowiek niewątpliwie zaburzony. Bez znaczenia jest to, jakie miał poglądy polityczne. A mimo to minister Kierwiński jako jedną z pierwszych informacji, jeszcze zanim służby weszły do mieszkania sprawcy, podał, iż zamachowiec fascynował się ideologiami prawicowymi - pisał na portalu X.

„Od ministra należy oczekiwać szczególnej odpowiedzialności za każde wypowiedziane słowo. Tymczasem w tej sprawie zabrakło rozwagi i powagi, jakich wymaga sprawowanie tak ważnego urzędu” - ocenił poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa.

Gibała w RMF FM: To są pochopne wnioski

W poniedziałek w specjalnym wywiadzie dla RMF FM prezydent Krakowa Łukasz Gibała wyraził swój dystans wobec dyskusji o tym, jakie poglądy mógł mieć 24-letni zabójca.

Prezydent Krakowa o zarzutach o nieobecność służb na Rynku w trakcie zamachu: To jest dezinformacja Czas: 15:51

Nie podobają mi się sugestie łączące jego działalność z taką czy inną motywacją polityczną, z takimi czy innymi poglądami - przyznał. Jak dodał, takie sugestie są niepotrzebne i tylko wzmacniają i tak już duże podziały społeczne.

Jak rozmawiałem z przedstawicielami służb mundurowych i jak ten temat padał, to oni podkreślali, że to są pochopne wnioski - podkreślał gość RMF FM.

Gibała przyznał, że po śmierci 24-letniego napastnika możemy nigdy do końca nie poznać jego motywów.

Moim zdaniem ewidentnie mamy do czynienia z kimś, kto był chory psychicznie - stwierdził.

Prezydent Krakowa mówił też, że sobotni mord miał najprawdopodobniej wywołać panikę, więc ważne jest pokazywanie, że mieszkańcy miasta nie dali się złamać. Ma temu służyć m.in. zaplanowany na dzisiejszy wieczór marsz ciszy.

Pokazanie, że Kraków się nie zmienił, że dalej jesteśmy miastem dumnym, że pamiętamy o zmarłych, jest rzeczą ważną - podkreślał.