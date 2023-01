Trzy osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A4 na wysokości Tarnowa w Małopolsce. Zderzyły się tam trzy samochody. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Na A4 w kierunku Krakowa pomiędzy węzłami Tarnów Centrum i Tarnów Mościce doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych.

W wyniku wypadku trzy osoby zostały ranne.

Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana. Zalecany jest zjazd z A4 na węźle Tarnów Centrum na DK73 i następnie DK94 w kierunku Brzeska, gdzie możliwy jest ponowny wjazd na A4.

Do zdarzenia doszło ok. godziny 9.45. Utrudniania mogą potrwać ok. trzech godzin.