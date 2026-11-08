Wychodzili z restauracji, gdy padły strzały. Krakowscy chirurdzy ratowali rannych policjantów i zamachowca

RMF24

Dwaj krakowscy chirurdzy – dr Mateusz Wierdak i prof. Michał Pędziwiatr – byli świadkami sobotniej wymiany ognia między policjantami a zamachowcem na skrzyżowaniu Stradomskiej i Dietla. To właśnie ci lekarze udzielali pomocy rannym funkcjonariuszom i napastnikowi.

Sobota, 7 listopada, tuż po godz. 15. To właśnie wtedy w Krakowie doszło do dramatycznych wydarzeń. Wszystko zaczęło się na Rynku Głównym. Z czarnego Subaru, które wjechało na płytę, padła seria strzałów. Zginęło 6 osób. Napastnik – 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego – ranił 15 kolejnych.

Samochód, którym uciekał Michał O., zderzył się na rogu ul. Stradomskiej i Dietla z innym autem. Zamachowiec wybiegł z Subaru i zaczął strzelać w stronę ścigających go policjantów. Ranił dwóch funkcjonariuszy. Sam też został trafiony.

Minuta po minucie. Tak policja wstrzymała masakrę na Rynku Głównym w Krakowie Policja powiadomiła o dokładnym przebiegu działań służb w związku z wczorajszą strzelaniną na Rynku Głównym w Krakowie. Funkcjonariusze, reagując na falę dezinformacji, rozpisali interwencję minuta po minucie. Policja zareagowała już w 3. minucie od…

„Tato, tam strzelają do ludzi, a oni padają na ziemię”

Finał tego pościgu widzieli dr Mateusz Wierdak oraz prof. Michał Pędziwiatr – uznani chirurdzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jedli obiad z rodzinami w pobliskiej restauracji.

Byliśmy na obiedzie w restauracji, tuż przy skrzyżowaniu Dietla i Stradomskiej. Ja z żoną i czwórką dzieci. Mateusz ze swoją żoną i trójką dzieci. Wyszliśmy na zewnątrz. Już się żegnaliśmy. Nagle mój syn krzyczy „Tato, tam strzelają do ludzi, a oni padają na ziemię”. Schroniliśmy się w aptece, byliśmy świadkami wymiany ognia między policjantami i zamachowcem. Gdy strzały ucichły, razem z Mateuszem pobiegliśmy do rannych” – mówi w rozmowie z „Gazetą Krakowską” prof. Michał Pędziwiatr.

Jak opisał prof. Pędziwiatr, uciekający samochodem sprawca po zderzeniu z innym autem wyskoczył z pojazdu i zaczął strzelać. Mimo odniesionych ran jeden z policjantów kontynuował obezwładnianie napastnika.

Przyjechali do Krakowa na wycieczkę. Irlandczycy ratowali postrzelonych na Rynku Głównym To wolontariusze irlandzkiej Obrony Cywilnej z Dublina byli jednymi z pierwszych, którzy nieśli pomoc poszkodowanym w sobotnim ataku na rynku w Krakowie - poinformował irlandzki nadawca publiczny RTE. Pierwszej pomocy udzielało też dwóch pracowników…

Przypadkowy kierowca znalazł się na linii strzału napastnika

Przy udzielaniu pomocy nie kieruje się tym, kto jest sprawcą, a kto ze służb. Dwóch policjantów było przytomnych, w powierzchownym kontakcie z postrzałami w klatkę piersiową. Sprawca też był przytomny, mówił, co go boli, miał rany postrzałowe brzucha, uda, klatki piersiowej – opisuje prof. Pędziwiatr.

Lekarz opisał, że na miejscu poszkodowany został także przypadkowy kierowca samochodu, który znalazł się na linii strzału napastnika i doznał urazu głowy. Według chirurga jego stan również był ciężki.

Do takiej akcji człowiek nigdy się nie przygotowuje. Chciałbym jednak zdementować wiele informacji dotyczących rzekomego braku działań policji. Kiedy dotarliśmy na miejsce, teren był już zabezpieczany przez funkcjonariuszy. Policja była tam od początku i udzielała nam pomocy. Część policjantów to również ratownicy medyczni. Dostarczyli podstawowy sprzęt, między innymi gazę i opatrunki - opowiada prof. Pędziwiatr w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Maciejem Sołtysem.



Dr Mateusz Wierdak zajął się jednym z rannych policjantów, przykrywając go swoim płaszczem i opatrując rany. Inni policjanci dali nam opatrunki podręczne, bo najważniejsze było opanowanie krwotoku – mówi prof. Pędziwiatr.

Nie było więc tak, że tylko dwóch chirurgów po obiedzie ruszyło na ratunek. Zaangażowanych było znacznie więcej osób, w tym policjanci i przypadkowi przechodnie. Wszyscy powinni zostać uwzględnieni - podkreśla w rozmowie z Maciejem Sołtysem.



Dwie osoby wypisane ze szpitala. Najnowsze informacje o rannych po tragedii w Krakowie Dwie osoby wypisane ze szpitala, jeden z rannych policjantów wybudzony ze śpiączki – to najnowsze informacje po sobotnim tragicznym ataku na krakowskim Rynku. Policja i służby apelują o oddawanie krwi dla ciężko rannego funkcjonariusza Jakuba Kulika.

Ranni trafili do szpitali

Dzięki znajomości krakowskich realiów medycznych, chirurdzy zadbali, by poszkodowani trafili do właściwych placówek. Jeden z policjantów został skierowany do szpitala Jana Pawła II, drugi do szpitala Narutowicza, a zamachowiec oraz kolejny ranny – do Szpitala Uniwersyteckiego. Mężczyzna z ranami twarzy trafił do szpitala im. Rydygiera.

Szpital Jana Pawła II nie jest brany pod uwagę jako pierwszy w takich przypadkach, ale wiedziałem, że tam ranny policjant będzie miał największe szanse przeżycia. Zadzwoniłem do dyżurnego lekarza i zachowali się tam znakomicie, zaczęli uruchamiać blok operacyjny i kazali przywieźć rannego tam bezpośrednio – wspomina prof. Pędziwiatr.

Myśmy zrobili to, co każdy z przeszkoleniem medycznym zrobiłby na naszym miejscu, nie uważamy się za bohaterów – podsumował Michał Pędziwiatr.

Dwie osoby wypisane już ze szpitali

16 osób, które zostały poszkodowane, trafiło do sześciu krakowskich szpitali. Jedna osoba jest w stanie ciężkim, a sprawca w stanie krytycznym. Dwie poszkodowane osoby zostały już wypisane. Jak przekazał wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, wśród rannych jest 11 Polaków i pięciu obcokrajowców.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. sobotniego zamachu pod kątem czynu o charakterze terrorystycznym. W mieszkaniu 24-letniego napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego 21-letniej siostry, 52-letniej matki i 53-letniego ojca. Mieli rany postrzałowe.