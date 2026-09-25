Wybory w Krakowie. Sondaż: Gibała na czele, ale niezdecydowanych jest bardzo dużo

RMF24

Łukasz Gibała jest liderem poparcia, a jego przewaga nad Moniką Piątkowską wynosi 5 pp. – wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla lovekrakow.pl opublikowanego w ostatnim dniu kampanii wyborczej. Nie można jednak mówić o tym, że wynik wyborów jest przesądzony, bo aż 23,78 wyborców wciąż nie podjęło decyzji, na kogo odda głos.

Już w najbliższą niedzielę w Krakowie odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa - wieczór wyborczy będziemy relacjonować w RMF FM, Radiu RMF24 i na naszym kanale na platformie Youtube. Nic nie wskazuje jednak na to, że w poniedziałek dowiemy się, kto będzie rządził stolicą Małopolski. Potrzebna będzie druga tura.

Najnowszy sondaż OGB dla lovekrakow.pl pokazuje, że przed niedzielnym głosowaniem na największe poparcie może liczyć Łukasz Gibała. Głosować na niego chce 32,88 proc. badanych. W tym scenariuszu do drugiej tury dostałaby się popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska, która może liczyć na poparcie na poziomie 27,78 proc. Podium zamyka Michał Drewnicki z PiS (16,11 proc.).

Wśród lewicowych kandydatek lepiej wypada Aleksandra Owca z Partii Razem (11,01 proc.), Daria Gosek-Popiołek ma poparcie na poziomie 7,01 proc. Kandydat Konfederacji Korony Polski Michał Klimek jest przedostatni w stawce (5,07 proc.), a ostatnie miejsce przypadło Sławomirowi Pietrzykowi z Socjaldemokracji Polskiej (0,14 proc.).

Ważne jest jednak to, że wciąż duża grupa wyborców – 23,78 proc. nie podjęła decyzji, na kogo zagłosuje. OGB zaznacza, że w prezentowanych wynikach odpowiedzi niezdecydowanych zostały proporcjonalnie rozłożone pomiędzy kandydatów.

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Co może się wydarzyć w drugiej turze?

Badacze sprawdzili też, jak podzieliłyby się głosy, gdyby w drugiej turze Łukasz Gibała zmierzył się z Moniką Piątkowską. Nie ma tu dobrych wieści dla wspieranej przez KO i PSL kandydatki. Sondaż pokazuje, że senator i Łukasza Gibałę różniłoby 21 punktów przewagi (60,61 proc. dla Gibały, 39,39 proc. dla Piątkowskiej).

Piątkowska najlepszy rezultat uzyskuje w grupie 60-69 (51,05 proc.), a Gibała wśród wyborców do 29 roku życia (71,87 proc.).

Badanie wykonano w dniach 23 i 24 września 2026 metodą CATI – telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa 750 pełnoletnich mieszkańców Krakowa.