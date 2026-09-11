Wybory w Krakowie. Jest decyzja ws. odwołań Banasia i innych kandydatów

Dagmara Daniec-Cisło – komisarz wyborcza w Krakowie – uznała za niezasadne odwołania czworga kandydatów, którzy nie zebrali co najmniej 3 tysięcy podpisów poparcia.
Bartosz Bocheńczak z Konfederacji nie wystartuje w wyborach, bo złożył 2745 poprawnych podpisów i aż 2289 nieprawidłowych.
O władzę w dawnej stolicy Polski nie powalczy też były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. W jego przypadku więcej było podpisów uznanych za niepoprawnie złożone (3611) niż tych zaakceptowanych (2048).
Kolejne dwa odwołujące się komitety: Stanisława Kułacha oraz Marty Ratuszyńskiej nie zdołały zebrać po 3 tys. podpisów poparcia. Złożyły one odpowiednio 382 i 80 podpisów.
Oni powalczą o władzę w Krakowie
Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów na prezydenta Krakowa. Są to:
- Michał Drewnicki (PiS),
- Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców),
- Daria Gosek-Popiołek (Lewica),
- Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta),
- Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),
- Aleksandra Owca (Razem),
- Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL),
- Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).
Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. W maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.