RMF24

„Będę kandydował na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE” - przekazał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz. Pod znakiem zapytania stoi więc jego start w wyborach na prezydenta Krakowa, a także kierowanie klubem w Sejmie.

„To byłaby duża nobilitacja”

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE to instytucja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zrzesza ponad 230 parlamentarzystów z 54 krajów. Jej głównym celem jest prowadzenie dialogu międzyparlamentarnego, wzmacnianie bezpieczeństwa oraz obserwacja wyborów w państwach członkowskich.

Poseł Polski 2050 Paweł Śliz jest członkiem tego zgromadzenia, a w najbliższym czasie zamierza kandydować na stanowisko jednego z wiceprzewodniczących.

Polska przedstawiła mnie jako kandydata. Mają odbyć się wybory czterech wiceprzewodniczących z różnych krajów. Jednym z kandydatów jestem ja –

tłumaczył Paweł Śliz w rozmowie z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim. To byłaby duża nobilitacja dla naszego kraju, gdyby to się udało - podkreślał poseł.

Wyniki głosowania mamy poznać 8 lipca. Mogą one zmienić wcześniejsze plany polityka Polski 2050.

Co z walką o prezydenturę Krakowa?

Paweł Śliz od dawna pojawiał się na liście potencjalnych kandydatów na prezydenta Krakowa. W rozmowie z RMF FM dał do zrozumienia, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Muszę zobaczyć, jakie emocje będą towarzyszyć tym wyborom i jak będzie wyglądała lista kandydatów. My dalej nie mamy terminu wyborów –

zwrócił uwagę.

Jeszcze kilka tygodni temu start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski odradzał Ślizowi Szymon Hołownia. Podobnych głosów jest w szeregach Polski 2050 więcej.

To jest kwestia decyzji o bardzo mocnych obciążeniach osobistych. Nie ma też co ukrywać, w parlamencie, gdzie staliśmy się zdecydowanie mniejszym klubem, musielibyśmy mieć świadomość, że na co najmniej dwa miesiące szef klubu zajmuje się zupełnie czym innym -

mówił w sejmowym studiu RMF24 wicemarszałek Senatu Maciej Żywno.

Czy Hołownia może zastąpić Śliza?

W Polsce 2050 głośno mówi się o tym, że na czele klubu parlamentarnego miałby stanąć założyciel ugrupowania – Szymon Hołownia. Paweł Śliz skomentował te spekulacje w rozmowie z RMF FM. Jak zapewnił, spełnia się w swojej dotychczasowej roli, ale ma świadomość, że trzeba mierzyć siły na zamiary.

Jeżeli nie będę w stanie połączyć pewnych działalności, a są jeszcze inne wyzwania przede mną, to różne scenariusze mogą się wydarzyć –

stwierdził wymijająco.