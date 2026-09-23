Wybory prezydenta Krakowa. Kiedy, gdzie i jak głosować?

Kiedy wybory prezydenta Krakowa?
Pierwszą turę wyborów prezydenta Krakowa zaplanowano na niedzielę 27 września.
W wyborach prezydenckich w stolicy Małopolski wystartuje ośmioro zarejestrowanych kandydatów.
Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma ponad 50 proc. głosów wyborców, dojdzie do drugiej tury wyborów. Weźmie w niej udział dwóch kandydatów z najwyższymi wynikami w pierwszej turze. Ewentualna druga tura odbędzie się w niedzielę 11 października.
Lokale wyborcze. W jakich godzinach głosowanie?
Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7. Głosowanie potrwa do godziny 21.
Wyborcy głosować mogą w 454 obwodach, w tym w 412 stałych. 42 dodatkowe obwody to m.in. szpitale, czy areszty.
Kto może głosować?
Kto może wziąć udział w wyborach prezydenta Krakowa? Aby zagłosować, trzeba być osobą stale zamieszkującą na terenie Krakowa. W tych wyborach nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania.
Aby mieć prawo głosu, trzeba zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jeśli mieszkasz na stałe w Krakowie, a nie zgłosiłeś tego faktu w urzędzie – złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
Wnioski papierowe można składać w Wydziale Spraw Administracyjnych od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach: 7.40–18.00, a w czwartek w godzinach: 8.00–18.00 (wnioski meldunkowe) lub od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach 7.40–15.30, a w czwartek w godzinach: 8.00–15.30 (wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania):
- adresy w dzielnicach I–VII (Śródmieście, Krowodrza) – Al. Powstania Warszawskiego 10
- adresy w dzielnicach VIII–XIII (Podgórze) – ul. Wielicka 28A
- adresy w dzielnicach XIV–XVIII (Nowa Huta) – Os. Zgody 2.
Kandydaci w wyborach prezydenta Krakowa
W pierwszej turze wyborów udział weźmie ośmioro kandydatów:
- Michał Drewnicki,
- Łukasz Gibała,
- Daria Gosek-Popiołek,
- Jan Hoffman,
- Michał Klimek,
- Aleksandra Owca,
- Monika Piątkowska,
- Sławomir Pietrzyk.
Jak głosować?
Jak oddać ważny głos w wyborach prezydenta Krakowa?
Każdy wyborca może poprzeć jednego kandydata, stawiając znak X w kratce przy nazwisku kandydata. Wtedy głos jest ważny.
Transport do lokali wyborczych
Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu obwodowej komisji wyborczej z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca) i odwiezienie z lokalu komisji na terenie Krakowa - informuje urząd miasta.
Zgłoszenia od osób wyrażających chęć skorzystania z transportu są przyjmowane telefonicznie przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami od 21 września do 25 września w godzinach od 8.00-15.00 oraz w dniu przedterminowych wyborów 27 września w godzinach 7.00-21.00 pod nr. tel.: 12 323 32 40; 12 616 50 76.
Zmiana lokalu wyborczego
Wyborcom z niepełnosprawnościami przysługuje prawo do zmiany miejsca głosowania, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla ich adresu zameldowania na pobyt stały lub stałego adresu zamieszkania nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wniosek składa się w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa do 24 września od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach 7.40-15.30, a w czwartek w godzinach 8.00-15.30 w poniższych lokalizacjach:
- adresy w dzielnicach od I do VII – Al. Powstania Warszawskiego 10
- adresy w dzielnicach od VIII do XIII – ul. Wielicka 28a
- adresy w dzielnicach od XIV do XVIII – Os. Zgody 2.