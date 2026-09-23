Wybory prezydenta Krakowa. Kiedy, gdzie i jak głosować?

RMF24

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa zbliżają się wielkimi krokami. Ośmioro kandydatów stanie do walki, by zająć fotel zwolniony przez odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Pierwsza tura wyborów odbędzie się w niedzielę 27 września. Kto kandyduje? Gdzie, kiedy i jak głosować? Kto jest uprawniony do głosowania?

Kiedy wybory prezydenta Krakowa?

Pierwszą turę wyborów prezydenta Krakowa zaplanowano na niedzielę 27 września.

W wyborach prezydenckich w stolicy Małopolski wystartuje ośmioro zarejestrowanych kandydatów.

Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma ponad 50 proc. głosów wyborców, dojdzie do drugiej tury wyborów. Weźmie w niej udział dwóch kandydatów z najwyższymi wynikami w pierwszej turze. Ewentualna druga tura odbędzie się w niedzielę 11 października.

Lokale wyborcze. W jakich godzinach głosowanie?

Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7. Głosowanie potrwa do godziny 21.

Wyborcy głosować mogą w 454 obwodach, w tym w 412 stałych. 42 dodatkowe obwody to m.in. szpitale, czy areszty.

Kto może głosować?

Kto może wziąć udział w wyborach prezydenta Krakowa? Aby zagłosować, trzeba być osobą stale zamieszkującą na terenie Krakowa. W tych wyborach nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania.

Aby mieć prawo głosu, trzeba zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jeśli mieszkasz na stałe w Krakowie, a nie zgłosiłeś tego faktu w urzędzie – złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Wnioski papierowe można składać w Wydziale Spraw Administracyjnych od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach: 7.40–18.00, a w czwartek w godzinach: 8.00–18.00 (wnioski meldunkowe) lub od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach 7.40–15.30, a w czwartek w godzinach: 8.00–15.30 (wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania):

adresy w dzielnicach I–VII (Śródmieście, Krowodrza) – Al. Powstania Warszawskiego 10

adresy w dzielnicach VIII–XIII (Podgórze) – ul. Wielicka 28A

adresy w dzielnicach XIV–XVIII (Nowa Huta) – Os. Zgody 2.

Kandydaci w wyborach prezydenta Krakowa

W pierwszej turze wyborów udział weźmie ośmioro kandydatów:

Michał Drewnicki,

Łukasz Gibała,

Daria Gosek-Popiołek,

Jan Hoffman,

Michał Klimek,

Aleksandra Owca,

Monika Piątkowska,

Sławomir Pietrzyk.

Jak głosować?

Jak oddać ważny głos w wyborach prezydenta Krakowa?

Każdy wyborca może poprzeć jednego kandydata, stawiając znak X w kratce przy nazwisku kandydata. Wtedy głos jest ważny.

Transport do lokali wyborczych

Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu obwodowej komisji wyborczej z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca) i odwiezienie z lokalu komisji na terenie Krakowa - informuje urząd miasta.

Zgłoszenia od osób wyrażających chęć skorzystania z transportu są przyjmowane telefonicznie przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami od 21 września do 25 września w godzinach od 8.00-15.00 oraz w dniu przedterminowych wyborów 27 września w godzinach 7.00-21.00 pod nr. tel.: 12 323 32 40; 12 616 50 76.

Zmiana lokalu wyborczego

Wyborcom z niepełnosprawnościami przysługuje prawo do zmiany miejsca głosowania, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla ich adresu zameldowania na pobyt stały lub stałego adresu zamieszkania nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wniosek składa się w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa do 24 września od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach 7.40-15.30, a w czwartek w godzinach 8.00-15.30 w poniższych lokalizacjach: