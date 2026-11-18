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Do niecodziennych scen doszło w Kętach w województwie małopolskim. Agresywny mężczyzna wybiegł na ulicę z mieczem w ręku. Później groził policjantom i naruszył ich nietykalność.

Mężczyzna w sobotę późnym wieczorem wybiegł na ulicę Krakowską w Kętach i zaczął machać mieczem. Potem uciekł. Natychmiast interweniowali policjanci i straż miejska - poinformował podkom. Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.

Mundurowi, zachowując zasady bezpieczeństwa, weszli do wnętrza domu. Zastali dwie pijane osoby: 53-letnią kobietę oraz jej agresywnego 48-letniego partnera. Mężczyzna pasował do rysopisu podawanego przez świadków. Był bardzo pobudzony. Podczas zatrzymania wyzywał, naruszał nietykalność policjantów, a także groził im śmiercią. W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli replikę miecza japońskiego – zrelacjonował Izdebski.

Agresor został zatrzymany. Miał 2,9 promila alkoholu w organizmie.

Izdebski podał, że za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi zatrzymanemu rok więzienia. Za groźbę karalną oraz naruszenie nietykalności do trzech lat.

Na podziękowania zasługują dwaj kierowcy, którzy widząc irracjonalne zachowanie nietrzeźwego mężczyzny, stwarzające zagrożenie dla postronnych, zawrócili pojazdy i powiadomili służby o kierunku ucieczki agresora – powiedział policjant.