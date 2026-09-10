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Wstrząs w małopolskiej kopalni. Okoliczni mieszkańcy zaniepokojeni

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (15:13)

W kopalni "Janina" w Libiążu doszło do wstrząsu, który był odczuwalny przez mieszkańców okolicznych miejscowości. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Wstrząs w małopolskiej kopalni. Okoliczni mieszkańcy zaniepokojeni
Wstrząs w małopolskiej kopalni. Okoliczni mieszkańcy zaniepokojeni (zdj. ilustracyjne, fot. Andrzej Grygiel) /PAP

Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, wstrząs miał miejsce około 800 metrów pod ziemią, w rejonie jednej ze ścian wydobywczych. Doszło do niego kilka minut po godzinie 13:00.

Nie ma informacji o ewentualnych uszkodzeniach pod ziemią lub osobach poszkodowanych.

Nie stwierdzono też uszkodzeń na powierzchni. Wyższy Urząd Górniczy odbiera telefony od zaniepokojonych mieszkańców okolicznych miejscowości. Dzwonili oni również na Gorącą Linię RMF FM, podkreślając, że wstrząs był silniejszy od tych odczuwalnych w ostatnim czasie.


Źródło: RMF24
Tagi: kopalnia wstrząs
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