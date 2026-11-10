„Wspólnoty nie można złamać strachem”. Ważny apel krakowskich kupców

Po ataku w Krakowie pozostał ból i wiele pytań
Sobotni atak w ścisłym centrum Krakowa sprawił, że miejsca kojarzące się ze spacerami, rozrywką i beztroskim spędzaniem wolnego czasu zostały naznaczone śmiercią i cierpieniem. Na witrynach sklepów i elewacjach budynków wciąż widoczne są ślady po kulach.
Mieszkańcy Krakowa i turyści odwiedzają Rynek Główny, by pokazywać swoją jedność, pamięć o ofiarach i rannych oraz podziw dla wszystkich, którzy w krytycznych chwilach wykazali się bohaterstwem.
Jak będą wyglądać zbliżające się targi bożonarodzeniowe? Czy Rynek Główny znów będzie tętnił życiem, a odwiedzający go ludzie będą czuć się bezpiecznie? M.in. do tych pytań, naturalnych kilka dni po bezprecedensowej tragedii, odnosi się w opublikowanym dziś oświadczeniu Krakowska Kongregacja Kupiecka.
„Jesteśmy tutaj. Nie daliśmy się zastraszyć. Nie pozwolimy, aby strach odebrał naszemu miastu jego życie, otwartość i gościnność” – zapewnia prezes organizacji, Wiesław Jopek. Jak podkreśla, kupcy od pokoleń są częścią miejskiej historii i codzienności.
Pomimo bólu i niepokoju, pozostajemy gotowi do pracy, służenia mieszkańcom i przyjmowania wszystkich, którzy odwiedzają Kraków. Nie zostawiajcie nas. Bądźcie z nami. Odwiedzajcie nasze sklepy, lokale i krakowskie ulice. Wasza obecność jest dla nas nie tylko wsparciem, ale także świadectwem, że wspólnoty, którą tworzymy, nie można złamać strachem – czytamy w oświadczeniu.
„Kraków, w którym nadal tętni życie”
Jopek wspomina również o poświęceniu i odwadze bohaterów sobotnich wydarzeń. Byli wśród nich młodzi policjanci, którzy powstrzymali napastnika, ale też lekarze, służby medyczne czy przechodnie, którzy nieśli pomoc rannym.
Ich odwaga i oddanie zobowiązują nas wszystkich, byśmy nie ulegali strachowi, pozostali zjednoczeni i wspólnie troszczyli się o przyszłość naszego miasta. Najpiękniejszym wyrazem wdzięczności za ich służbę będzie Kraków, w którym nadal tętni życie, a ludzie czują się bezpieczni i pozostają solidarni – apeluje szef Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
„Pokażmy, że Kraków nie poddaje się strachowi”
Szef kupieckiej organizacji zachęca Krakowian do tego, by wraz z rodzinami i bliskimi wzięli udział w zbliżających się wielkimi krokami krakowskich targach bożonarodzeniowych.
„Niech nasza wspólna obecność będzie wyrazem siły, jedności i niezłomności. Pokażmy, że Kraków nie poddaje się strachowi, że potrafimy być razem nawet w najtrudniejszych chwilach. Niech tegoroczne święta staną się symbolem nadziei, solidarności i zwycięstwa dobra nad złem” – apeluje. Jak podkreśla, kupcy chcą nadal uczestniczyć w budowaniu Krakowa, który „pozostanie miastem otwartym, żywym i bezpiecznym”.
Niech solidarność okaże się silniejsza niż strach, a pamięć o ofiarach pozostanie z nami na zawsze – podsumowuje Jopek.