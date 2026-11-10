„Wspólnoty nie można złamać strachem”. Ważny apel krakowskich kupców

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Po tragicznej sobocie w Krakowie naturalne i zrozumiałe są pytania o to, jak teraz będzie wyglądać życie w centrum miasta. Krakowska Kongregacja Kupiecka apeluje do mieszkańców stolicy Małopolski i odwiedzających ją turystów o to, by nie ulegali strachowi. „Nie zostawiajcie nas. Bądźcie z nami. Wasza obecność jest dla nas nie tylko wsparciem, ale także świadectwem, że wspólnoty, którą tworzymy, nie można złamać strachem” - czytamy w oświadczeniu.

Po ataku w Krakowie pozostał ból i wiele pytań

Sobotni atak w ścisłym centrum Krakowa sprawił, że miejsca kojarzące się ze spacerami, rozrywką i beztroskim spędzaniem wolnego czasu zostały naznaczone śmiercią i cierpieniem. Na witrynach sklepów i elewacjach budynków wciąż widoczne są ślady po kulach.

Przestrzelona witryna jednej z restauracji przy Rynku Głównym (fot. Art Service) / PAP

Mieszkańcy Krakowa i turyści odwiedzają Rynek Główny, by pokazywać swoją jedność, pamięć o ofiarach i rannych oraz podziw dla wszystkich, którzy w krytycznych chwilach wykazali się bohaterstwem.

Jak będą wyglądać zbliżające się targi bożonarodzeniowe? Czy Rynek Główny znów będzie tętnił życiem, a odwiedzający go ludzie będą czuć się bezpiecznie? M.in. do tych pytań, naturalnych kilka dni po bezprecedensowej tragedii, odnosi się w opublikowanym dziś oświadczeniu Krakowska Kongregacja Kupiecka.

„Jesteśmy tutaj. Nie daliśmy się zastraszyć. Nie pozwolimy, aby strach odebrał naszemu miastu jego życie, otwartość i gościnność” – zapewnia prezes organizacji, Wiesław Jopek. Jak podkreśla, kupcy od pokoleń są częścią miejskiej historii i codzienności.

Pomimo bólu i niepokoju, pozostajemy gotowi do pracy, służenia mieszkańcom i przyjmowania wszystkich, którzy odwiedzają Kraków. Nie zostawiajcie nas. Bądźcie z nami. Odwiedzajcie nasze sklepy, lokale i krakowskie ulice. Wasza obecność jest dla nas nie tylko wsparciem, ale także świadectwem, że wspólnoty, którą tworzymy, nie można złamać strachem – czytamy w oświadczeniu.

Pomagał kupcom na Rynku Głównym. Zginął podczas strzelaniny w Krakowie Jedną z ofiar sobotniej strzelaniny w Krakowie był 51-letni Robert Kosidło – postać doskonale znana lokalnym kupcom, którzy dziś robią wszystko, żeby odnaleźć jego krewnych i zorganizować godny pochówek. Wiadomo, że mężczyzna miał rodzinę na Śląsku.

„Kraków, w którym nadal tętni życie”

Jopek wspomina również o poświęceniu i odwadze bohaterów sobotnich wydarzeń. Byli wśród nich młodzi policjanci, którzy powstrzymali napastnika, ale też lekarze, służby medyczne czy przechodnie, którzy nieśli pomoc rannym.

Ich odwaga i oddanie zobowiązują nas wszystkich, byśmy nie ulegali strachowi, pozostali zjednoczeni i wspólnie troszczyli się o przyszłość naszego miasta. Najpiękniejszym wyrazem wdzięczności za ich służbę będzie Kraków, w którym nadal tętni życie, a ludzie czują się bezpieczni i pozostają solidarni – apeluje szef Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

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„Pokażmy, że Kraków nie poddaje się strachowi”

Szef kupieckiej organizacji zachęca Krakowian do tego, by wraz z rodzinami i bliskimi wzięli udział w zbliżających się wielkimi krokami krakowskich targach bożonarodzeniowych.

„Niech nasza wspólna obecność będzie wyrazem siły, jedności i niezłomności. Pokażmy, że Kraków nie poddaje się strachowi, że potrafimy być razem nawet w najtrudniejszych chwilach. Niech tegoroczne święta staną się symbolem nadziei, solidarności i zwycięstwa dobra nad złem” – apeluje. Jak podkreśla, kupcy chcą nadal uczestniczyć w budowaniu Krakowa, który „pozostanie miastem otwartym, żywym i bezpiecznym”.

Niech solidarność okaże się silniejsza niż strach, a pamięć o ofiarach pozostanie z nami na zawsze – podsumowuje Jopek.