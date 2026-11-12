Wojewoda przekazał najnowsze informacje o stanie poszkodowanych po ataku w Krakowie

RMF24

11 osób poszkodowanych w sobotnim ataku przebywa wciąż w pięciu krakowskich szpitalach. Jak przekazał w czwartek wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, ich stan zdrowia ulega stopniowej poprawie.

Wśród rannych znajduje się policjant, który został przeniesiony do szpitala wojskowego w Krakowie. Tam przeszedł zaplanowany zabieg rekonstrukcji ręki. Wojewoda podkreślił, że wraz z poprawą sytuacji, informacje dotyczące stanu zdrowia poszkodowanych będą przekazywane rzadziej.

Rolą wojewody jest komunikacja w zakresie zarządzania kryzysowego. Informacje bardziej szczegółowe, dotyczące stanu zdrowia czy dalszych działań medycznych, mogą przekazywać szpitale i lekarze albo rodziny poszkodowanych – wyjaśnił Krzysztof Jan Klęczar.

Urząd wojewódzki nadal monitoruje sytuację i deklaruje gotowość do udzielenia wsparcia poszkodowanym. Pracownicy wydziałów polityki społecznej trzech urzędów wojewódzkich – ponieważ ranni pochodzą z trzech różnych województw – pozostają w kontakcie z samorządami, by zebrać informacje o potrzebach osób poszkodowanych oraz możliwościach udzielenia im pomocy.

Wojewoda zapewnił również, że urząd wojewódzki pozostaje w gotowości do podjęcia działań pomocowych, jeśli pojawi się taka potrzeba. Służby apelują o cierpliwość i zrozumienie dla rodzin poszkodowanych, a szczegółowe informacje o stanie zdrowia przekazywane będą przez szpitale i lekarzy.

Jak przekazał, na razie nie wpłynęły formalne wnioski o udzielenie konkretnego wsparcia, a pracownicy Urzędu Wojewódzkiego rozpoznają potrzeby osób dotkniętych tragedią.

Żadnego oficjalnego wystąpienia i wskazania tego, jaka pomoc jest oczekiwana, jeszcze w sposób formalny nie mamy. W tym momencie trwają rozmowy. Zespół Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod kierownictwem dyrektor generalnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Lucyny Gajdy jest w terenie i takie rozmowy prowadzi – powiedział Klęczar podczas konferencji prasowej.

Wojewoda przypomniał, że bezpośrednio po tragicznym zdarzeniu udzielana była pomoc psychologiczna. Zaznaczył, że obecnie nie ma informacji, aby poszkodowani lub ich bliscy indywidualnie zgłosili się do urzędu wojewódzkiego lub innych urzędów z prośbą o konkretne wsparcie. Jesteśmy przygotowani, mamy to na uwadze, zbieramy informacje i będziemy monitorować sytuację – zapewnił.

Jak zauważył, rodziny ofiar i poszkodowanych przechodzą obecnie szczególnie trudny okres. Rozpoczęły się pogrzeby osób, które zginęły, a w szpitalach podejmowane są decyzje dotyczące dalszego leczenia rannych, ich ewentualnego przenoszenia do innych placówek oraz planów rehabilitacji.

Strzelanina w Krakowie

Do tragicznego ataku doszło w sobotnie popołudnie na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, po czym otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy i zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

W pojeździe sprawcy policjanci zabezpieczyli cztery sztuki broni – dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety – a także około pół tysiąca sztuk amunicji. Jak ustalono, mężczyzna posiadał pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany.

Z kolei w rodzinnym mieszkaniu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała trojga jego najbliższych: 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 21-letniej siostry. Na ciałach ofiar ujawniono obrażenia postrzałowe.

Z ustaleń śledztwa wynika, że po dokonaniu zbrodni w Ostrowcu Świętokrzyskim Michał O. udał się do Krakowa.