Wielkie zmiany na S7. Sprawdź, co czeka kierowców już w najbliższych dniach

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Już w najbliższych dniach kierowców podróżujących trasą S7 w rejonie Krakowa czekają istotne zmiany. Prace przy budowie odcinka Widoma–Kraków wchodzą w decydującą fazę, a nowa organizacja ruchu ma usprawnić przejazd i poprawić bezpieczeństwo.

Prace przy budowie odcinka S7 Widoma–Kraków są na ostatniej prostej.

W czwartek (29 października) około godziny 12:00 udostępniony zostanie zewnętrzny pas ronda na węźle Mistrzejowice II. Ruch z obecnej jezdni dawnej ul. Łowińskiego zostanie rozdzielony na dwie jezdnie prowadzące do i z ronda.

Zmiany obejmą także likwidację dotychczasowego połączenia ul. Nowolipki z ul. Okulickiego – ruch zostanie przeniesiony na docelowy przebieg ul. Nowolipki, prowadzący do ronda.

Mimo trwających prac budowlanych, ruch dwukierunkowy zostanie utrzymany. Na ul. Okulickiego nie przewidziano zmian w organizacji ruchu. Na całym odcinku nadal obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

W piątek otwarcie obu jezdni S7 na estakadzie

Kolejna ważna zmiana nastąpi w piątek (30 października) około godziny 10:00. Kierowcy będą mogli korzystać z obu jezdni trasy S7 na estakadzie na węźle Mistrzejowice.

Kierowcy jadący między Krakowem a Warszawą będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku – informują drogowcy. W tym miejscu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Około 400 metrów za węzłem Mistrzejowice II ruch z dwóch jezdni zostanie połączony w jedną, a na dalszym odcinku do węzła Nowa Huta organizacja ruchu pozostanie bez zmian. Przejazd między trasą S52 a S7, w obu kierunkach, będzie możliwy po zawróceniu na węźle Raciborowice.

Otwarcie ul. Łowińskiego dla samochodów

Również w piątek, około godziny 15:00, planowane jest otwarcie dla ruchu samochodowego ul. Łowińskiego na odcinku od ronda na węźle Grębałów do ul. Ujastek. Ruch na tym fragmencie będzie odbywał się w obu kierunkach.