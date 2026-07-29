Weekendowy paraliż Krakowa. Duże utrudnienia i zmiany w komunikacji miejskiej

Mieszkańców Krakowa czeka trudny weekend. W sobotę i niedzielę odbędą się zawody Ironman 70.3. Rywalizacja odbywać się będzie w stolicy Małopolski, a także na trasie do Bochni.
Sobota pod znakiem biegania – Good Morning Run i IRONKIDS
Triathlonowy weekend rozpocznie się w sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 9:00, kiedy to wystartuje Good Morning Run Kraków. Biegacze pokonają pięciokilometrową trasę z Rynku Głównego w kierunku Wawelu i Bulwarów Wiślanych.
Meta znajdzie się ponownie na Rynku. Jak podkreślają organizatorzy, „większość trasy biegu została wytyczona po drogach wyłączonych z ruchu samochodowego.
Utrudnienia dla kierowców wystąpią jedynie w godzinach 8.00-10.00 na Rynku Głównym, ulicach Grodzkiej i Podzamcze, a także na Bulwarach Czerwieńskim i Inflanckim, ul. Bernardyńskiej oraz placu ojca Adama Studzińskiego.
W południe centrum miasta opanują najmłodsi sportowcy. W ramach Pho3nix IRONKIDS Kraków dzieci będą rywalizować na dystansach od 100 do 1500 metrów. Trasy zostaną wyznaczone na Rynku Głównym od strony ulic św. Anny, Brackiej i Grodzkiej.
Niedziela – wielki finał IRONMAN 70.3 Kraków
Główna rywalizacja ruszy w niedzielę, 2 sierpnia, o godzinie 8:00. Zawodnicy rozpoczną od pływania na dystansie 1900 metrów w Zalewie Zakrzówek, następnie przesiądą się na rowery i pokonają 90 kilometrów trasą prowadzącą z Krakowa przez Wieliczkę do Bochni i z powrotem.
Ostatnim etapem będzie półmaraton – 21,1 km po Bulwarach Wiślanych, ulicy Bernardyńskiej i Grodzkiej, z metą na Rynku Głównym.
Utrudnienia w ruchu – lista zamkniętych ulic
W związku z organizacją zawodów mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z poważnymi zmianami w ruchu drogowym. Największe utrudnienia przewidziano na niedzielę, 2 sierpnia, w godzinach 7:00-15:00 (trasa rowerowa) oraz 10:00-17:45 (trasa biegowa).
Zamknięte będą m.in.:
- ul. Wyłom, Norymberska, Trasa Łagiewnicka, Witosa, Nowosądecka, Wielicka
- Droga krajowa nr 94 na terenie powiatu wielickiego i bocheńskiego
- Droga 965 oraz ulice Kazimierza Brodzińskiego i Kazimierza Wielkiego, Rynek w Bochni
- Bulwary Wiślane, ul. Bernardyńska, ul. Grodzka, Rynek Główny, ul. Straszewskiego, ul. Podzamcze, Plac ojca Adama Studzińskiego
Na trasie rowerowej wyznaczone zostaną śluzy umożliwiające przejazd wyłącznie w przerwach pomiędzy zawodnikami. Ruchem będą kierować służby organizatora pod nadzorem policji.
Infolinia dla mieszkańców i kierowców
Dla wszystkich, którzy planują podróż po Krakowie i okolicach w czasie zawodów, uruchomiono specjalną infolinię pod numerem 500 261 000.
Konsultanci będą dostępni;
- 31 lipca (piątek): 20:00-23:00
- 1 sierpnia (sobota): 10:00-20:00
- 2 sierpnia (niedziela): 7:00-17:00