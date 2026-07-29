Weekendowy paraliż Krakowa. Duże utrudnienia i zmiany w komunikacji miejskiej

RMF24

Już w najbliższy weekend stolica Małopolski stanie się areną sportowych zmagań na światowym poziomie. Przed nami Ironman 70.3 Kraków – prestiżowe zawody triathlonowe, które przyciągną do miasta setki zawodników i tysiące kibiców. To niestety oznacza też spore zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia. Sprawdź, których ulic w mieście lepiej unikać.

Mieszkańców Krakowa czeka trudny weekend. W sobotę i niedzielę odbędą się zawody Ironman 70.3. Rywalizacja odbywać się będzie w stolicy Małopolski, a także na trasie do Bochni.

Sobota pod znakiem biegania – Good Morning Run i IRONKIDS

Triathlonowy weekend rozpocznie się w sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 9:00, kiedy to wystartuje Good Morning Run Kraków. Biegacze pokonają pięciokilometrową trasę z Rynku Głównego w kierunku Wawelu i Bulwarów Wiślanych.

Meta znajdzie się ponownie na Rynku. Jak podkreślają organizatorzy, „większość trasy biegu została wytyczona po drogach wyłączonych z ruchu samochodowego.

Utrudnienia dla kierowców wystąpią jedynie w godzinach 8.00-10.00 na Rynku Głównym, ulicach Grodzkiej i Podzamcze, a także na Bulwarach Czerwieńskim i Inflanckim, ul. Bernardyńskiej oraz placu ojca Adama Studzińskiego.

W południe centrum miasta opanują najmłodsi sportowcy. W ramach Pho3nix IRONKIDS Kraków dzieci będą rywalizować na dystansach od 100 do 1500 metrów. Trasy zostaną wyznaczone na Rynku Głównym od strony ulic św. Anny, Brackiej i Grodzkiej.

Niedziela – wielki finał IRONMAN 70.3 Kraków

Główna rywalizacja ruszy w niedzielę, 2 sierpnia, o godzinie 8:00. Zawodnicy rozpoczną od pływania na dystansie 1900 metrów w Zalewie Zakrzówek, następnie przesiądą się na rowery i pokonają 90 kilometrów trasą prowadzącą z Krakowa przez Wieliczkę do Bochni i z powrotem.

Ostatnim etapem będzie półmaraton – 21,1 km po Bulwarach Wiślanych, ulicy Bernardyńskiej i Grodzkiej, z metą na Rynku Głównym.

Utrudnienia w ruchu – lista zamkniętych ulic

W związku z organizacją zawodów mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z poważnymi zmianami w ruchu drogowym. Największe utrudnienia przewidziano na niedzielę, 2 sierpnia, w godzinach 7:00-15:00 (trasa rowerowa) oraz 10:00-17:45 (trasa biegowa).

Zamknięte będą m.in.:

ul. Wyłom, Norymberska, Trasa Łagiewnicka, Witosa, Nowosądecka, Wielicka

Droga krajowa nr 94 na terenie powiatu wielickiego i bocheńskiego

Droga 965 oraz ulice Kazimierza Brodzińskiego i Kazimierza Wielkiego, Rynek w Bochni

Bulwary Wiślane, ul. Bernardyńska, ul. Grodzka, Rynek Główny, ul. Straszewskiego, ul. Podzamcze, Plac ojca Adama Studzińskiego

Na trasie rowerowej wyznaczone zostaną śluzy umożliwiające przejazd wyłącznie w przerwach pomiędzy zawodnikami. Ruchem będą kierować służby organizatora pod nadzorem policji.

Mapa utrudnień drogowych i informacje o ruchu miejskim

Infolinia dla mieszkańców i kierowców

Dla wszystkich, którzy planują podróż po Krakowie i okolicach w czasie zawodów, uruchomiono specjalną infolinię pod numerem 500 261 000.

Konsultanci będą dostępni;