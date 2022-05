W najbliższy weekend w związku z pracami w rejonie przystanku „Jubilat” zostanie wyłączony ruch tramwajowy na ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki-informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

/ Shutterstock

W sobotę i niedzielę, 21 i 22 maja, wyłączony zostanie ruchu tramwajowy na odcinku od Filharmonii do pętli Salwator. Wszystko dlatego, że w rejonie przystanku "Jubilat" prowadzone będą prace naprawcze torowiska. Czy to sprawi, że szyny w tym miejscu przestaną się w końcu wybrzuszać? Na to liczą z pewnością mieszkańcy Krakowa.

/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa / Materiały prasowe

Na przystanku Jubilat w kierunku centrum będziemy wymieniali i stabilizowali płyty w których osadzone jest torowisko. Ma to zminimalizować ryzyko dalszego wybrzuszenia się szyn w tym miejscu. Są to prace naprawcze, natomiast ich wykonanie wymaga wyłączenia ruchu tramwajowego. Dlatego wybraliśmy weekend. Wykonawca jest przekonany, że te prace uda się zrealizować w ciągu jednego weekendu i po ich zrealizowaniu nie powinno dochodzić do tak częstych przypadków wybrzuszenia się szyn- tłumaczy Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Kiedy remonty kolejnych odcinków torów?

Oczywiście całkowite wyeliminowanie awarii torowiska na Kościuszki/Zwierzynieckiej dopiero po przebudowie tej ulicy. Mamy gotowy projekt i oczekujemy na pozyskanie środków, które pozwoliłyby nam rozpisać przetarg na wykonawstwo. Gdyby te środki się pojawiły jest szansa, że przynajmniej część zakresu Kościuszki i Zwierzynieckiej mogłaby być zrealizowana do końca przyszłego roku- odpowiada Michał Pyclik.

W sobotę i w niedzielę zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej.

Tramwaje linii nr 1 będą kursować po trasie czasowo zmienionej: Wzgórza Krzesławickie – … – Filharmonia – Straszewskiego – Piłsudskiego – Al. 3 Maja – Cichy Kącik.

Linia nr 2 nadal jest zawieszona

Linia nr 20 będzie kursować po zmienionej trasie - Mały Płaszów P+R – … – Podwale – Straszewskiego – Franciszkańska – Poczta Główna – Starowiślna – Dajwór.

Autobusy linii nr 100 – przystanek początkowy Salwator zostanie tymczasowo przeniesiony na ul. Senatorską, jak dla linii aglomeracyjnych

Linia nr 502 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (wydłużonej): Aleja Przyjaźni – … przystanek Muzeum Narodowe – Krasińskiego – Kościuszki – Salwator.