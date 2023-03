W rejonie osiedla Gaj w małopolskiej Trzebini rozpoczęły się prace związane ze stabilizacją gruntu - poinformował rzecznik prasowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń Mariusz Tomalik.

Firma uzdatniająca teren wtłacza mieszaninę cementu i popiołów przez odwierty / Józef Polewka / RMF FM

Na miejsce dotarła specjalna cysterna z mieszaniną cementu i popiołów. Substancja pompowana jest najpierw do specjalnych silosów, po czym mieszana z wodą i wtłaczana pod ziemię, do jednego z 8 odwiertów. Każdy z nich ma około 40 metrów głębokości.

Mieszanina ma wypełnić podziemne pustki, tym samym wzmacniać grunt i zapobiegać kolejnym zapadliskom. To mieszanina bezpieczna dla środowiska - mówi geolog Barbara Sanocka koordynator prac.

Barbara Sanocka geolog w firmie Geo-Industrial Józef Polewka / RMF FM

Specjaliści na bieżąco będą sprawdzać stan wypełnienia we wszystkich odwiertach.

Rozpoczęło się zatłaczanie substancji stabilizującej teren w Trzebini / Józef Polewka / RMF FM

Prace kontynuowane są równolegle

Równolegle - jak przekazał rzecznik - kontynuowane są prace wiertnicze. Docelowo projekt zakłada wykonanie 10 otworów w sąsiedztwie osiedla Gaj w pobliżu garaży i terenów leśnych (0,9 ha).



Prace na terenie Trzebini są procesem. Zgodnie z umową pomiędzy SRK a wykonawcami, zawartą jeszcze w styczniu, powinny zakończyć się w połowie tego roku - powiedział rzecznik SRK.

W Trzebini zapada się ziemia

Do zapadlisk ziemi w Trzebini dochodzi od lat, nasiliły się one jednak w ubiegłym roku. O sytuacji stało się głośno w jesieni, kiedy na cmentarzu parafialnym dziura wchłonęła ok. 40 grobów . Teren nekropolii jest zamknięty, wstęp mają tam tylko osoby prowadzące prace zabezpieczające.

Prace trwają w rejonie osiedla Gaj / Józef Polewka / RMF FM

Problem powstawania zapadlisk ma związek z prowadzoną w tym rejonie przed laty płytką eksploatacją górniczą oraz podnoszącym się poziomem wód podziemnych. W ciągu miesiąca podnosi się on średnio o pół metra. W niektórych miejscach jest na głębokości 12 metrów pod powierzchnią.



Szkody pogórnicze są spowodowane przez dawną kopalnię węgla kamiennego "Siersza" działającą w tym mieście od połowy XIX wieku. W latach 1999-2001 kopalnia zakończyła działalność. Na początku eksploatacja prowadzona była płytko, na głębokości 20-25 metrów. Potem podziemne chodniki schodziły coraz niżej. Likwidatorzy zakładali, że pozostałe po eksploatacji pustki wypełni woda. Z biegiem czasu woda zaczęła podchodzić coraz bliżej powierzchni ziemi.