W tej gminie zawyją syreny. To ćwiczenia

RMF24

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Trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren zaplanowano w gminie Skała na piątek w godz. 10-12 – poinformowało mieszkańców powiatu krakowskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Treść wiadomości sms RCB brzmi:

ĆWICZENIA: Dziś (23.10) w godz. 10:00-12:00 na terenie gminy Skala odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój.

W ostatnich tygodniach podobne alerty otrzymali mieszkańcy gmin: Myślenice, Skawina, Świątniki Górne, Słomniki, Radogoszcz.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.