W ręce krakowskiego profesora trafił niezwykły obiekt sprzed milionów lat

RMF24

Jeden z nielicznych na świecie bursztynów, w którym zachowała się muchówka z rodziny Diopsidae - owad wyróżniający się oczami umieszczonymi na długich szypułkach - został znaleziony w Polsce. Okaz trafił do badań prof. Wiesława Krzemińskiego, entomologa z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Bursztyn to cudowna kapsuła czasu. Owady zatopione w tym bursztynie ponad 40 milionów lat temu przetrwały w bardzo dobrym stanie. Są trójwymiarowe, możemy je porównywać ze współczesnymi - powiedział prof. Wiesław Krzemiński z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Cenny okaz znalazł Robert Fallaszek, nauczyciel ze szkoły w Łosinnie na Mazowszu. Był wśród innych, nieoszlifowanych okazów, które mężczyzna nabył na kramach w Stegnie.

(fot. Łukasz Gągulski) / PAP

Od lat zbieram i poszukuję inkluzji w bursztynach. Sam je szlifuję, poleruję i sprawdzam, co znajduje się w środku. W bursztynach bałtyckich często powtarzają się te same okazy muchówek, w tym przypadku zobaczyłem, że jest to coś innego, wyjątkowego, prawdopodobnie z rodziny Diopsidae - powiedział Fallaszek.

O swoim znalezisku poinformował krakowskiego entomologa. Prof. Krzemiński potwierdził, że wewnątrz bursztynu zachowała się kilkumilimetrowa muchówka z rodziny Diopsidae. Owad żył około 42-45 mln lat temu, w tropikalnych lasach porastających ówczesną Europę. Zdaniem naukowca jest to zaledwie ósmy znany przypadek zachowania przedstawiciela tej grupy w żywicy.

Zajmując się ponad 30 lat inkluzjami bursztynowymi, widziałem pięć okazów, z czego trzy znajdują się w naszym muzeum - przyznał Krzemiński.

(fot. Łukasz Gągulski) / PAP

(fot. Łukasz Gągulski) / PAP

Gatunek dawno wymarły, ale ma współczesną rodzinę

Diopsidae to rodzina muchówek wyróżniająca się nietypową budową głowy. Jej najbardziej charakterystyczną cechą są oczy umieszczone na bocznych wyrostkach głowy, nazywanych szypułkami ocznymi. Taka konstrukcja należy do rzadkości wśród muchówek.

(fot. Łukasz Gągulski) / PAP

Gatunek zachowany w bursztynie już wyginął, jednak jego krewni nadal występują na świecie. Współczesne Diopsidae można spotkać w tropikalnych regionach Azji Południowo-Wschodniej i Afryki. W Europie przedstawiciela tej rodziny zaobserwowano w 1997 roku na Węgrzech.

Prof. Krzemiński zwrócił uwagę, że badany owad żył w eocenie - okresie, gdy Ziemia była znacznie cieplejsza i zalesiona.

Około 42-45 mln lat temu lasy produkowały ogromną ilość żywicy, do żywicy wpadały owady, żywica kamieniała, przez wody była niesiona do obecnego Morza Bałtyckiego, tam deponowana w dużych ilościach. I my to teraz znajdujemy - powiedział.

Okaz pozostanie w zbiorach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Robert Fallaszek przekazał go tam w darze, aby mógł być poddany dalszym badaniom.

Według prof. Krzemińskiego odkrycie ma znaczenie nie tylko dla poznania historii owadów, ale również dla rekonstrukcji klimatu panującego w Europie przed milionami lat. Każdy kolejny okaz Diopsidae zachowany w bursztynie może dostarczyć nowych danych na temat ewolucji tej niezwykłej rodziny muchówek.