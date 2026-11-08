W Krakowie znów padły policyjne strzały. Mężczyzna z nożem na Kapelance

RMF24

Kraków jeszcze nie otrząsnął się po sobotniej strzelaninie, a policyjne strzały - jak informują małopolskie służby - znów padły. Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, krótko po 3 w nocy z soboty na niedzielę funkcjonariusze dostali wezwanie w sprawie 23-letniego mężczyzny z nożem, który poruszał się w okolicach ulicy Kapelanka.

Nocna akcja policji na Kapelance w Krakowie

Po godz. 3 w nocy krakowscy policjanci dostali zgłoszenie dotyczące mężczyzny z nożem. Poruszał się w okolicach ulicy Kapelanka. Po przyjeździe na miejsce policjanci użyli broni.

Podczas interwencji padły strzały ostrzegawcze, a następnie jeden z policjantów oddał w kierunku mężczyzny niecelny strzał - poinformowała rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło.

Nikomu nic się nie stało. 23-latek odrzucił nóż. Został zatrzymany i trafił do szpitala.

Z pierwszych ustaleń Policji wynika, że zatrzymany może być osobą z zaburzeniami. Podinsp. Cisło podkreśliła, że nocne zdarzenie nie miało związku z sobotnią strzelaniną na Rynku Głównym w Krakowie.

Fot. RMF FM / RMF FM

Do tej interwencji doszło około 12 godzin po strzelaninie na Rynku Głównym. 24-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, który miał na sobie kask i ubranie taktyczne wjechał z impetem na płytę rynku czarnym Subaru i zastrzelił z broni maszynowej 6 osób. Kilkanaście osób jest rannych, w tym policjanci. Jeden z mundurowych jest w stanie ciężkim.

24-letni obywatel Polski miał pozwolenie na broń sportową. Nie był wcześniej karany, ani notowany. W aucie miał również inne sztuki broni oraz dużą ilość amunicji.

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