W Krakowie znów padły policyjne strzały. Mężczyzna z nożem na Kapelance

Nocna akcja policji na Kapelance w Krakowie
Po godz. 3 w nocy krakowscy policjanci dostali zgłoszenie dotyczące mężczyzny z nożem. Poruszał się w okolicach ulicy Kapelanka. Po przyjeździe na miejsce policjanci użyli broni.
Podczas interwencji padły strzały ostrzegawcze, a następnie jeden z policjantów oddał w kierunku mężczyzny niecelny strzał - poinformowała rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło.
Nikomu nic się nie stało. 23-latek odrzucił nóż. Został zatrzymany i trafił do szpitala.
Z pierwszych ustaleń Policji wynika, że zatrzymany może być osobą z zaburzeniami. Podinsp. Cisło podkreśliła, że nocne zdarzenie nie miało związku z sobotnią strzelaniną na Rynku Głównym w Krakowie.
Do tej interwencji doszło około 12 godzin po strzelaninie na Rynku Głównym. 24-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, który miał na sobie kask i ubranie taktyczne wjechał z impetem na płytę rynku czarnym Subaru i zastrzelił z broni maszynowej 6 osób. Kilkanaście osób jest rannych, w tym policjanci. Jeden z mundurowych jest w stanie ciężkim.
24-letni obywatel Polski miał pozwolenie na broń sportową. Nie był wcześniej karany, ani notowany. W aucie miał również inne sztuki broni oraz dużą ilość amunicji.
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- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
- 800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie Fundacji Nagle Sami,
- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
- 116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny,
- 800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
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