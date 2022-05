W krakowskim kościele oo. dominikanów rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Jerzego Treli. Wybitnego artystę żegnaj żegna rodzina i przyjaciele, miłośnicy teatru i przedstawiciele świata kultury. Aktor zostanie pochowany na cmentarzu w rodzinnych Leńczach.

Jerzy Trela / Łukasz Gagulski / PAP

Podczas mszy św. pogrzebowej homilię wygłosi metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, głos zabiorą także rektor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie Dorota Segda i Olgierd Łukaszewicz.

Wideo youtube

W Starym Teatrze zaplanowano w poniedziałek wieczór pamięci Jerzego Treli, podczas którego przypomniana zostanie jedna z największych kreacji stworzonych przez aktora - postać Konrada w inscenizacji "Wyzwolenia" w reżyserii Konrada Swinarskiego. Spektakl miał premierę 30 maja 1974 roku. Na Dużej Scenie Starego Teatru pokazana zostanie telewizyjna rejestracja tego przedstawienia oraz poświęcony Jerzemu Treli odcinek telewizyjnego cyklu "Twarze teatru" zrealizowany przez Krzysztofa Miklaszewskiego.

Trela należy do ludzi, którzy się nie pchają na scenę, ani też nie pchają do telewizji i może to nie jest najlepszą cechą aktorów, ale w takim wypadku dawało mi to jedną gwarancję, że jego zainteresowanie się rolą ma w sobie coś z ekshibicjonizmu zawodowego, ale do wewnątrz, to znaczy, że jego interesuje ta postać i ta współpraca w zupełnie inny sposób niż większość młodych aktorów dzisiaj w Polsce. Nie pomyliłem się. Był on wspaniałym partnerem do odkrywania roli... - mówił w tym reportażu Konrad Swinarski.

Jerzy Trela zagrał setki ról teatralnych i filmowych. Miał przykuwający uwagę i zapadający głęboko w pamięć głos. Występował w Teatrze Rozmaitości i Teatrze Starym. Był jednym ze współtwórców Krakowskiego Teatru Scena STU.

Był profesorem i wykładowcą, a w latach 1984-1990 rektorem Akademii Teatralnej w Krakowie.

Trela to zjawisko. W moim przekonaniu jest to człowiek dotknięty palcem bożym, nieświadomy wartości swego talentu. Korzysta z niego podobnie jak Aztekowie, którzy złota używali do wyrobu najprostszych narzędzi. Jest szalenie skromny i pokorny. Jurek to zwyczajność przy nadzwyczajności - powiedział o aktorze przed laty Jerzy Bińczycki.

Aktor grał w głośnych realizacjach sztuk Witkacego, Gombrowicza i Mrożka. Współpracował z wybitnymi reżyserami: Konradem Swinarskim, Jerzym Jarockim, Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kutzem, Jerzym Grzegorzewskim, Krystianem Lupą, Mikołajem Grabowskim i Krzysztofem Jasińskim. W Starym Teatrze można było ostatnio zobaczyć go w spektaklu "Trąbka do słuchania" w reżyserii Agnieszki Glińskiej.

Stworzył wiele pamiętnych ról filmowych m.in. w serialu "Kolumbowie" Janusza Morgensterna, "Kobiecie samotnej" Agnieszki Holland, "Trzech kolorach. Białym" Krzysztofa Kieślowskiego, "Quo Vadis" Jerzego Kawalerowicza czy w "Panu Tadeuszu" Andrzeja Wajdy.

Jerzy Trela - choć sam obruszyłby się na to określenie - na zawsze pozostanie niekwestionowaną Legendą Starego Teatru, genialnym Artystą, którego skromność dorównywała Jego Talentowi. Swymi kreacjami otwierał nowe przestrzenie teatralnych poszukiwań. Nikt nam Go nie zastąpi - tak żegna go zespół Starego Teatru.