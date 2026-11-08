W Krakowie pierwszy raz od 1939 roku nie wybrzmiał hejnał

RMF24

12 godzin - na tyle w Krakowie zapanowała cisza po masakrze na Rynku Głównym. 24-letni Michał O. zastrzelił tam wczoraj 6 osób, a 15 ranił. Kilku z poszkodowanych walczy o życie. Ze względu na żałobę w mieście hejnał mariacki nie był grany od godz. 21:00 w sobotę do godz. 9:00 dziś. To pierwsza taka przerwa od 1939 roku.

12-godzinna cisza po tragedii w Krakowie

Pierwszy raz od 87 lat - od 1939 roku - przerwany został hejnał mariacki. Nie był grany od 7 listopada od godz. 21:00 do dziś, 8 listopada, do godz. 9:00 ze względu na żałobę po strzelaninie, do której doszło w sobotę ok. godz. 15:00. Michał O., 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego, zabił 6 osób i ranił 15, wjeżdżając czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego. Wśród rannych są również dorożkarze. Walczą o życie.

To była zwykła, jesienna sobota, więc rynek był pełen turystów. Michał O., w kasku i w ubraniu taktycznym, strzelał do przypadkowych osób. Miał pozwolenie na broń sportową. W jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono trzy ciała: jego 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 21-siostry, a także wiele sztuk broni.

Tyle sztuk broni znaleziono w mieszkaniu strzelca. Nowe informacje ws. Michała O. i jego ofiar 7 sztuk broni ujawniła policja w mieszkaniu 24-letniego sprawcy krakowskiej strzelaniny w Ostrowcu Świętokrzyskim. W pomieszczeniach były ciała trzech osób: 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra…

Hejnalista, fot. / East News

Fot. JAN GRACZYNSKI / East News

Cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Ustalono tożsamość wszystkich zabitych przez 24-latka w Krakowie Znamy już tożsamość wszystkich osób, które zginęły we wczorajszej strzelaninie w centrum Krakowa – przekazał rano RMF FM wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. To cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Jedna z zabitych osób to obywatel Wielkiej Brytanii.…

Tradycyjnie krakowski hejnał rozbrzmiewa z wieży Kościoła Mariackiego co godzinę, a jego melodia urywa się w połowie. To na pamiątkę legendarnego hejnalisty, który miał zostać trafiony strzałą podczas najazdu tatarskiego. Hejnał na trąbce wykonują strażacy pełniący służbę na wieży Kościoła Mariackiego. Zgodnie z tradycją melodia grana jest w cztery strony świata: dla króla, burmistrza, przybywających do Krakowa gości oraz komendanta straży pożarnej.