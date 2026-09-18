W Krakowie miało być święto, jest falstart. Tramwaj do Mistrzejowic na razie nie ruszy

RMF24

Zaplanowane na poniedziałek uruchomienie nowej trasy tramwajowej do Mistrzejowic, łączącej północno-wschodnie dzielnice Krakowa z centrum i dalszymi częściami miasta, zostało przesunięte z powodu usterki oprogramowania – poinformował w piątek krakowski magistrat. Kiedy nowym torowiskiem pojadą tramwaje? Nowy termin nie został na razie podany.

Jak poinformowali krakowscy urzędnicy, podczas prowadzonych od czwartku testów wykryto usterkę oprogramowania, która wpływa na bezpieczeństwo przejazdu tramwajów przez tunel na trasie do Mistrzejowic.

Do czasu zakończenia kalibracji systemów przez wykonawcę i operatora nowej trasy - firmę Gülermak, nie ma możliwości uruchomienia po niej kursów.

Urząd miasta zapowiedział, że nowa data uruchomienia linii zostanie podana niezwłocznie po otrzymaniu od wykonawcy informacji o usunięciu usterek.

Alternatywny dojazd do Nowej Huty

Budowana od lipca 2023 roku nowa linia tramwajowa o długości 4,5 km stworzy alternatywny dojazd do Nowej Huty i znacząco poprawi obsługę komunikacyjną Mistrzejowic, skracając czas przejazdu do centrum miasta o 12 minut.

Nowe torowisko przebiega od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z Lema i Meissnera, następnie w ciągu ulic: Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca, ks. Jancarza aż do gruntownie przebudowanej pętli Mistrzejowice. Na trasie wybudowano m.in. tunel wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu.

Władze miasta szacują, że linia będzie obsługiwała do 2,7 tys. pasażerów na godzinę.

Według władz Krakowa wybudowanie nowej trasy tramwajowej przyniesie jedną z największych zmian transportowych w tej części miasta: dostęp do szybkiego, niezawodnego i pojemnego transportu, który zapewni przewidywalny czas dojazdu i połączy północno-wschodnie dzielnice z centrum i dalszymi częściami miasta.

Nowa trasa tramwajowa zmieni sposób podróżowania z Mistrzejowic, Prądnika Czerwonego i Olszy, czyli osiedli położonych wzdłuż ulic Bohomolca, Dobrego Pasterza, Lublańskiej, Młyńskiej i Meissnera. Duży obszar miasta, którego obsługa dotychczas opierała się przede wszystkim na komunikacji autobusowej uzyska bezpośredni dostęp do sprawnej komunikacji tramwajowej.

Zgodnie z zapowiedziami nowym torowiskiem pojadą trzy linie tramwajowe: nr 9, 12 i 16.

Inwestycja w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Inwestycja jest realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Władze miasta podpisały umowę na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację tej linii z konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu.

Cena inwestycji – ponad 1,92 mld zł – obejmuje pełną usługę: zapewnienie finansowania, zaprojektowanie linii, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, realizację inwestycji oraz jej utrzymanie przez partnera prywatnego przez 20 lat. Po tym okresie cała infrastruktura tramwajowa w dobrym stanie technicznym przejdzie na własność gminy.