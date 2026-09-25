W końcu się udało. W sobotę rusza tramwaj do Mistrzejowic

RMF24

W sobotę (26 września) na trasę z Wieczystej do Mistrzejowic wyjadą pierwsze tramwaje. To efekt zakończenia jednej z największych inwestycji transportowych ostatnich lat w Krakowie. Nowoczesna, częściowo podziemna linia tramwajowa ma skrócić czas dojazdu do centrum miasta nawet o 12 minut i zapewnić wygodniejszy transport tysiącom mieszkańców.

Od soboty tramwaje zaczną w końcu kursować między Wieczystą a Mistrzejowicami w Krakowie. Nowa trasa tramwajowa liczy około 4,5 kilometra, z czego aż 1230 metrów poprowadzono w tunelu z dwoma podziemnymi przystankami.

Szybciej i wygodniej do centrum

Dzięki nowemu połączeniu czas przejazdu z Mistrzejowic do centrum Krakowa skróci się o około 12 minut. Do tej pory tramwaje musiały pokonywać 11 kilometrów przez Nową Hutę, teraz pojadą krótszą trasą przez Prądnik Czerwony.

Nowa linia to także większa wygoda dla pasażerów – najdłuższe tramwaje mogą pomieścić nawet 300 osób, co pozwoli przewieźć znacznie więcej pasażerów niż autobusy.

Uwaga na zmiany w organizacji ruchu

Kierowcy poruszający się w rejonie nowej linii tramwajowej powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na ulicach Mogilskiej, Dobrego Pasterza oraz Bohomolca, gdzie tramwaj przecina pasy ruchu.

Nowa linia tramwajowa rozpoczyna się na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Lema i Meissnera, a kończy na przebudowanej pętli Mistrzejowice.

Przeprowadzone odbiory i testy potwierdziły, że inwestycja spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa konstrukcyjnego i przeciwpożarowego.

Podczas odbiorów wskazano listę drobnych usterek do poprawy, jednak żadna z nich nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników. Wykonawca zobowiązał się do ich sukcesywnego usuwania, a prace będą prowadzone bez wyłączania ruchu tramwajowego.

Wielka inwestycja – tunel, przystanki podziemne i zielone torowiska

W ramach inwestycji przebudowano ponad 330 kilometrów sieci podziemnych, a na trasie powstał wielopoziomowy węzeł przesiadkowy w okolicy Ronda Polsadu.

Ważnym elementem projektu jest także ekologia. Miasto zyskało ponad 55 tysięcy metrów kwadratowych nowej zieleni, w tym ponad 1400 nowych drzew.

Aż 74 procent terenu objętego pracami pozostaje biologicznie czynne – to między innymi 15 tysięcy metrów kwadratowych zielonych torowisk pokrytych rozchodnikiem.



