W najbliższą sobotę, 15 marca poznamy krakowskiego Mistrza Ortografii. Przed nami VII Dyktando Krakowskie. Pół tysiąca dorosłych i stu juniorów zmierzy się z tekstem w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wyjątkowe wydarzenie, które każdego roku przyciąga zarówno miłośników języka polskiego.

To już siódma edycja Krakowskiego Dyktanda / Archiwum RMF FM

Dyktando jest podzielone na dwie kategorie: junior (do 15. roku życia) oraz open (pozostali uczestnicy). Łącznie o tytuł Krakowskiego Mistrza Ortografii Powalczy 600 osób. Najlepsi otrzymają też atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Tekst dyktanda - jak co roku - ułożyła prof. UJ Mirosława Mycawka.

Tym razem także nie zawiodę uczestników, będą pułapki. Najpierw tekst zostanie odczytany w całości, następnie będzie wielokrotnie powtarzany - zdanie po zdaniu. Łącznie całość powinna zająć ok. 40 minut. Na końcu dyktando jeszcze raz zostanie przeczytane w całości. Potem jury sprawdzi prace i poznamy krakowskiego Mistrza Ortografii - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM Agatą Guz, prof. UJ Mirosława Mycawka, Prodziekan do Spraw Rozwoju i Promocji Wydziału Polonistyki.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i tym razem uczestnicy Dyktanda Krakowskiego będą pisać je w Auditorium Maximum UJ, przy ul. Krupniczej. Co ciekawe: wydarzenie przyciąga też osoby z zagranicy.

Wiele osób jest zainteresowanych językiem polskim. Na nasze dyktando przyjeżdżają uczestnicy spoza Polski, bez polskich korzeni. Mamy uczestniczkę, która co roku przyjeżdża z Budapesztu. W tym roku też jej nie zabranie - podkreśla prof. UJ. Mirosława Mycawka.

W tym roku tekst dyktanda w kategorii junior przeczyta uczestnikom dziennikarz RMF FM Bogdan Zalewski. Nasz redakcyjny kolega weźmie potem udział - wraz z dr hab. Michałem Rusinkiem, prof. dr hab. Renatą Przybylską oraz dr hab. Katarzyną Kłosińską - w panelu eksperckim na temat przyszłości języka polskiego. Serdecznie zapraszamy.

Swoje dyktando napiszą także juniorzy / Archiwum RMF FM

Święto języka polskiego

Dyktando Krakowskie to wielkie święto języka polskiego. Wydarzenie odbywa się w ramach trwającego właśnie Miesiąca Języka Ojczystego. Jak podkreślają studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprawne używanie gramatyki i ortografii sprzyja prawidłowej komunikacji. Nieprecyzyjne i błędne pisanie może prowadzić do nieporozumień.

Takie dyktanda warto organizować. To promocja języka polskiego. Uważam, że dobrze jest zwracać uwagę na to jak piszemy. Rzeczywiście, gdy w życiu jest dużo pośpiechu często używamy skrótów, ale jeśli nie będziemy dbać o język, taki sposób komunikacji może nam wejść w krew - mówi jedna ze studentek Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ja uważam, że w codziennej komunikacji możemy pozwolić sobie na więcej. Jeśli wysyłając sms ktoś pominie polski znak i zamiast ą napisze a to jest to akceptowalne, ale jeśli ktoś robi jawne błędy ortograficzne np. pisze rzeka przez ż to powinien bardziej zadbać o język - dodaje inna studentka polonistyki.

Mnie najbardziej razi mylenie znaczenia. Najczęściej słyszę jak ktoś zamiennie używa słów przynajmniej i bynajmniej, a to przecież dwa zupełnie różne słowa - podkreśla studentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krakowskie Dyktando odbędzie się w sobotę - 15 marca. Głównym patronem medialnym wydarzenia jest RMF FM.

PLAN DYKTANDA KRAKOWSKIEGO:

15 marca 2025 godz. 8.00-15.30

Auditorium Maximum UJ

ul. Krupnicza 33

8.00-9.30 - Otwarcie Auditorium Maximum UJ dla uczestników i gości. Rejestracja uczestników (zostawienie okryć w szatni, odebranie pakietów oraz kodów uczestników przy alfabetycznie ustawionych stolikach).

9.30-10.00 - Część oficjalna. Aula Duża.

Powitanie gości i uczestników VIII Dyktanda Krakowskiego.

Przedstawienie jury oraz pozostałych gości, patronów, sponsorów i partnerów.

Przypomnienie zasad regulaminowych, trybu dyktowania i oceniania prac.

10.00-10.40 - VIII Dyktando Krakowskie.

9.30-10.40 - Kategoria junior VIII Dyktanda Krakowskiego. Aula Średnia.

10.40 - Zakończenie pisania, zebranie prac, poinformowanie o atrakcjach przygotowanych dla uczestników.

W planie m.in.:

11:15 - Panel ekspercki "Język polski dziś i jutro: Wyzwania, zmiany, perspektywy" (Dr hab. Michał Rusinek, prof. UJ Prof. dr hab. Renata Przybylska, dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. UW)

13.00 - Zwiedzanie zakamarków Biblioteki Jagiellońskiej;

13.00 - Zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Collegium Maius);

13.00 - Warsztaty literackie z prof. Michałem Rusinkiem.

[10.40-15.00- Prace komisji oceniającej]

15.00 - Ogłoszenie werdyktu komisji oceniającej. Podanie nazwisk laureatów i wyróżnionych w VIII Dyktandzie Krakowskim. Wręczenie nagród.