Utrudnienia na S7. Zwężenie do jego pasa w kierunku Zakopanego

Na odcinku zakopianki za Myślenicami, w kierunku Zakopanego, od dziś obowiązuje zwężenie do jednego pasa ruchu. Prace obejmują wymianę nawierzchni drogi ekspresowej S7.
Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniem prędkości do 70 km/h oraz możliwymi zatorami, szczególnie w godzinach szczytu.
To jeden pas w kierunku Zakopanego, 700 metrów zakopianki za Myślenicami. Tam wymieniamy nawierzchnię. Te prace potrwają kilka dni, jeżeli będziemy mieć dobre warunki pogodowe - informuje Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Prace potrwają do końca tygodnia
Drogowcy planują zakończyć obecny etap remontu do piątku. W tym czasie zostanie sfrezowana stara nawierzchnia i położona nowa warstwa asfaltu. Wszystko jednak zależy od warunków pogodowych, które mogą wpłynąć na tempo prowadzonych prac.
Służby drogowe apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na remontowanym odcinku oraz o stosowanie się do tymczasowego oznakowania.
Kolejne utrudnienia już w przyszłym tygodniu
To nie koniec utrudnień dla kierowców korzystających z zakopianki. W przyszłym tygodniu zaplanowano remont zjazdów i wjazdów na węźle Stróża.
Szczegóły dotyczące organizacji ruchu będą uzależnione od pogody i postępu prac.