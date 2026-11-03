Utrudnienia na S7. Zwężenie do jego pasa w kierunku Zakopanego

RMF24

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Od dziś kierowcy podróżujący zakopianką muszą przygotować się na utrudnienia w okolicach Myślenic. Drogowcy rozpoczęli wymianę nawierzchni na 700-metrowym odcinku drogi ekspresowej S7, co wiąże się ze zwężeniem jezdni i ograniczeniem prędkości.

Na odcinku zakopianki za Myślenicami, w kierunku Zakopanego, od dziś obowiązuje zwężenie do jednego pasa ruchu. Prace obejmują wymianę nawierzchni drogi ekspresowej S7.

Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniem prędkości do 70 km/h oraz możliwymi zatorami, szczególnie w godzinach szczytu.

To jeden pas w kierunku Zakopanego, 700 metrów zakopianki za Myślenicami. Tam wymieniamy nawierzchnię. Te prace potrwają kilka dni, jeżeli będziemy mieć dobre warunki pogodowe - informuje Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Prace potrwają do końca tygodnia

Drogowcy planują zakończyć obecny etap remontu do piątku. W tym czasie zostanie sfrezowana stara nawierzchnia i położona nowa warstwa asfaltu. Wszystko jednak zależy od warunków pogodowych, które mogą wpłynąć na tempo prowadzonych prac.

Służby drogowe apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na remontowanym odcinku oraz o stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Kolejne utrudnienia już w przyszłym tygodniu

To nie koniec utrudnień dla kierowców korzystających z zakopianki. W przyszłym tygodniu zaplanowano remont zjazdów i wjazdów na węźle Stróża.

Szczegóły dotyczące organizacji ruchu będą uzależnione od pogody i postępu prac.