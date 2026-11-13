Utrudnienia na obwodnicy Krakowa. Zaczną się od poniedziałku

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Kierowcy korzystający z autostradowej obwodnicy Krakowa muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W poniedziałek rano rusza naprawa uszkodzonej uszczelki dylatacyjnej na wiadukcie nad torami kolejowymi, a to oznacza zwężenia i ograniczenia prędkości na trasie w kierunku Katowic.

W poniedziałek (16 listopada) rozpocznie się naprawa uszkodzonej uszczelki dylatacyjnej na autostradowej obwodnicy Krakowa.

Prace będą prowadzone na jezdni w kierunku Katowic, na odcinku między węzłami Kraków Skawina i Kraków Południe.

Dylatacja, która wymaga pilnej interwencji, znajduje się na wiadukcie przebiegającym nad torami kolejowymi z Krakowa do Skawiny - precyzuje w komunikacie Kacper Michna z GDDKiA.

Ograniczenia prędkości i zwężenie jezdni

Przez pierwsze dwa dni – od poniedziałku rano – roboty będą prowadzone na pasie awaryjnym. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. To jednak dopiero początek utrudnień.

W środę rano prace przeniosą się na pozostałą część jezdni. Ten etap potrwa trzy dni, do piątku, i będzie wiązał się ze zwężeniem autostrady na odcinku 600 metrów do jednego pasa ruchu.

Prace mają zakończyć się w piątek wieczorem.

Fot. GDDKiA / materiały udostępnione

Ze względu na specyfikę prowadzonych robót, nawet w nocy nie będzie możliwe przywrócenie ruchu na obu pasach autostrady - informuje GDDKiA.