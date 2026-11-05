Utrudnienia na Nowohuckiej w Krakowie. Zmiany od soboty

RMF24

Od soboty (7 listopada) kierowcy poruszający się ulicą Nowohucką w Krakowie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W związku z kolejnym etapem przebudowy skrzyżowania z ulicą Koszykarską, prawy pas ruchu w kierunku Nowej Huty zostanie zamknięty na ponad tydzień.

Prace drogowe rozpoczną się 7 listopada i potrwają do 15 listopada. W tym czasie ulica Nowohucka zostanie zwężona do jednego pasa w kierunku Nowej Huty, tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Koszykarską. Powodem utrudnień jest budowa dodatkowego pasa do zawracania w stronę ulicy Stoczniowców.

Które odcinki zostaną objęte zmianami?

Zmiany dotyczą przede wszystkim kierowców jadących od Podgórza, od skrzyżowania z ulicami Saską i Stoczniowców w stronę Mostu Nowohuckiego. W tym kierunku do dyspozycji pozostanie tylko lewy, wewnętrzny pas ruchu.

Prawy, zewnętrzny pas zostanie wyłączony z ruchu na czas prowadzonych prac.

Dobra wiadomość dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku – na razie nie przewidziano tam żadnych zmian w organizacji ruchu.

Te wszystkie zmiany i utrudnienia od 7 listopada, które potrwają przez tydzień kolejny, czyli ten tydzień z 11 listopada w środku, one dotyczą pasów ruchu, którymi jedziemy od Podgórza, od skrzyżowania z Saską i Stoczniowców w kierunku Mostu Nowohuckiego. Natomiast kiedy jedziemy w odwrotnym kierunku, tutaj żadne zmiany nas nie czekają - wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Apel do kierowców

Zarząd Dróg apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz rozważenie wyboru innych tras.

Prace mają potrwać tydzień - w tym czasie należy spodziewać się większych korków i wydłużonego czasu przejazdu przez remontowany odcinek.

