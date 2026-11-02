Utrudnienia na jednej z najbardziej ruchliwych tras w Małopolsce. Gdzie trzeba uważać?

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Od wtorkowego południa kierowcy oraz piesi muszą przygotować się na poważne utrudnienia w centrum Andrychowa. Rozpoczyna się remont mostu na Wieprzówce, który potrwa do 20 listopada. W tym czasie na drodze krajowej nr 52 wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, a piesi będą musieli korzystać z kładki.

We wtorek (2 listopada) w centrum Andrychowa (woj. małopolskie) rozpoczną się prace remontowe na moście nad Wieprzówką.

Remont prowadzony będzie na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach inwestycji naprawione zostaną dylatacje oraz odtworzona zostanie nawierzchnia mostu.

Ruch wahadłowy i ręczne sterowanie

Na czas prowadzenia robót zamknięta zostanie jedna jezdnia. Ruch na tym odcinku będzie odbywał się wahadłowo i będzie ręcznie kierowany przez uprawnionych pracowników.

Jak zapewniają urzędnicy, „po zakończeniu prac danego dnia przejazd będzie wznawiany na całej szerokości jezdni”. Prace mają potrwać do 20 listopada.

Fot. Andrychów.eu

Objazdy i zmiany dla pieszych

Kierowcy, którzy chcą uniknąć utrudnień, mogą skorzystać z wyznaczonych objazdów.

W kierunku Bielska-Białej i Krakowa zalecane są trasy przez ulice Starowiejską, Przemysłową i Biała Droga, a także alternatywnie przez Tkacką oraz Żwirki i Wigury.

Nie tylko kierowcy muszą liczyć się ze zmianami - chodniki po obu stronach mostu zostaną zamknięte dla pieszych. Osoby poruszające się pieszo będą mogły korzystać z pobliskiej kładki.

DK52 - jeden z najruchliwszych szlaków na południu Polski

Droga krajowa nr 52 to jeden z kluczowych szlaków komunikacyjnych w południowej Polsce.

Łączy Cieszyn z Głogoczowem, przebiegając przez takie miasta jak Bielsko-Biała, Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska.

W związku z remontem mostu na Wieprzówce trzeba przygotować się na możliwe korki i wydłużony czas przejazdu przez Andrychów.