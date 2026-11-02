Utrudnienia na jednej z najbardziej ruchliwych tras w Małopolsce. Gdzie trzeba uważać?

We wtorek (2 listopada) w centrum Andrychowa (woj. małopolskie) rozpoczną się prace remontowe na moście nad Wieprzówką.
Remont prowadzony będzie na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach inwestycji naprawione zostaną dylatacje oraz odtworzona zostanie nawierzchnia mostu.
Ruch wahadłowy i ręczne sterowanie
Na czas prowadzenia robót zamknięta zostanie jedna jezdnia. Ruch na tym odcinku będzie odbywał się wahadłowo i będzie ręcznie kierowany przez uprawnionych pracowników.
Jak zapewniają urzędnicy, „po zakończeniu prac danego dnia przejazd będzie wznawiany na całej szerokości jezdni”. Prace mają potrwać do 20 listopada.
Objazdy i zmiany dla pieszych
Kierowcy, którzy chcą uniknąć utrudnień, mogą skorzystać z wyznaczonych objazdów.
W kierunku Bielska-Białej i Krakowa zalecane są trasy przez ulice Starowiejską, Przemysłową i Biała Droga, a także alternatywnie przez Tkacką oraz Żwirki i Wigury.
Nie tylko kierowcy muszą liczyć się ze zmianami - chodniki po obu stronach mostu zostaną zamknięte dla pieszych. Osoby poruszające się pieszo będą mogły korzystać z pobliskiej kładki.
DK52 - jeden z najruchliwszych szlaków na południu Polski
Droga krajowa nr 52 to jeden z kluczowych szlaków komunikacyjnych w południowej Polsce.
Łączy Cieszyn z Głogoczowem, przebiegając przez takie miasta jak Bielsko-Biała, Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska.
W związku z remontem mostu na Wieprzówce trzeba przygotować się na możliwe korki i wydłużony czas przejazdu przez Andrychów.