Utrudnienia na autostradzie A4. Sprawdź, gdzie czekają remonty i objazdy

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W tym tygodniu kierowcy korzystający z autostrady A4 w rejonie Krakowa muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła remont nawierzchni na trzech łącznicach węzła Kraków Tyniec. Prace prowadzone są głównie wieczorem i nocą, jednak ograniczenia będą odczuwalne również w ciągu dnia.

Remont na węźle Kraków Tyniec – szczegóły prac

W ramach zaplanowanych prac remontowych, drogowcy wymieniają nawierzchnię na trzech łącznicach węzła autostradowego Kraków Tyniec. Jak informuje GDDKiA, roboty odbywają się wyłącznie w godzinach wieczornych i nocnych – od 20:00 do 6:00.

Mimo to kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia także w ciągu dnia, takie jak ograniczenie prędkości czy przejazd po sfrezowanej nawierzchni bez oznakowania poziomego.

Pierwszy etap prac miał miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek. W tym czasie zamknięte były łącznice na kierunkach Katowice – Kraków oraz Kraków – Rzeszów. Drogowcy usuwali wtedy starą, spękaną nawierzchnię. W ciągu dnia kierowcy mogą już korzystać z tych łącznic, jednak przejazd odbywa się po nieukończonej nawierzchni.

Kolejne zamknięcia i objazdy

Na wieczór i noc z wtorku na środę zaplanowano zamknięcie łącznicy w relacji Rzeszów – Kraków. Kierowcy będą musieli skorzystać z objazdu przez węzeł Kraków Bielany. Także w tym przypadku prace będą polegały na usunięciu starej nawierzchni.

Po jednodniowej przerwie związanej ze Świętem Niepodległości, drogowcy wrócą na węzeł w drugiej części tygodnia.

Wieczorem i w nocy z czwartku na piątek ponownie zamknięte zostaną łącznice Katowice – Kraków oraz Kraków – Rzeszów. Tym razem wykonawca ułoży nową warstwę ścieralną i odtworzy oznakowanie poziome. Z kolei w nocy z piątku na sobotę prace obejmą łącznicę w relacji Rzeszów – Kraków.

Ograniczenia i apel do kierowców

W rejonie remontowanych łącznic obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km/h. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

Prace mają zakończyć się jeszcze w tym tygodniu.