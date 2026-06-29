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Uniwersytet Jagielloński w Krakowie po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w rankingu wydziałów prawa uczelni publicznych „Rzeczpospolitej”. Na podium znalazły się także Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet w Białymstoku. Wśród uczelni niepublicznych liderami zostały Akademia Leona Koźmińskiego i Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Ranking powstał na podstawie wyników egzaminów na aplikacje prawnicze oraz danych dotyczących jakości kształcenia i losów absolwentów.

UJ ponownie na szczycie

Podobnie jak w ubiegłym roku uczelnie mogły zdobyć maksymalnie 30 punktów.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zdobył 23,3 punktu i utrzymał pozycję lidera wśród uczelni publicznych kształcących przyszłych prawników.

Drugie miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, który uzyskał wynik o 1,9 punktu niższy.

Na trzecim miejscu uplasował się Uniwersytet w Białymstoku, który awansował z czwartej pozycji, zdobywając 21,1 punktu. Takie są wyniki najnowszego Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”.

Wśród uczelni niepublicznych dwa warszawskie ośrodki – Akademia Leona Koźmińskiego oraz Uczelnia Łazarskiego – zdobyły po 20,5 punktu i wspólnie zajęły pierwsze miejsce. Trzecia pozycja przypadła Uniwersytetowi SWPS z wynikiem 18,5 punktu.

Zmiany w kryteriach oceny

Ranking został przygotowany na podstawie danych z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W tym roku zrezygnowano z kryterium „Liczba doktorantów”, a punkty przeniesiono do kategorii „Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA” i „Ekonomiczne losy absolwentów”. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kategoriach „Potencjał naukowy” oraz „Jakość kształcenia” wynosi obecnie odpowiednio 11 i 17 punktów.

Egzaminy na aplikacje coraz trudniejsze

W 2025 roku do egzaminów na aplikacje prawnicze przystąpili absolwenci 59 uczelni – 28 publicznych i 31 niepublicznych, w tym ośmiu zagranicznych. Średnia zdawalność egzaminów wyniosła 68,8 proc., co oznacza spadek w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy wynosiła 71,4 proc.

„W 2025 r. studia prawnicze ukończyły 5833 osoby, jednak jedynie 48,9 proc. absolwentów zdecydowało się przystąpić do egzaminów na aplikacje” – wynika z danych.

Największym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja radcowska, na którą chciało się dostać 2642 osoby. Drugą pod względem popularności była aplikacja adwokacka, do której przystąpiło 2097 osób.

Zdecydowanie mniej chętnych wybrało aplikację notarialną (494 osoby) oraz komorniczą (84 osoby).

Zdawalność na aplikację adwokacką i radcowską była niemal identyczna i wyniosła odpowiednio 70,7 proc. i 70,6 proc. Najtrudniejszy okazał się egzamin na aplikację notarialną, który zdało jedynie 52,6 proc. kandydatów.

Absolwenci UJ najlepsi na egzaminach

Jeśli pod uwagę weźmiemy studentów, którzy w 2025 roku ukończyli studia prawnicze i przystąpili do egzaminu na aplikację, liderem jest Uniwersytet Jagielloński, którego absolwenci wykazali się zdawalnością na poziomie 95,9 proc.

Drugie miejsce zajmuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (92,2 proc.), a trzecie Uniwersytet Warszawski (90,8 proc.). Na czwartej pozycji znalazł się Uniwersytet Łódzki ze zdawalnością 89 proc.

Coraz więcej studentów prawa

Na jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo kształci się obecnie ponad 44,7 tys. osób, czyli o 2150 więcej niż rok wcześniej.

Blisko 30 proc. studentów wybiera uczelnie niepubliczne. Jednocześnie dostanie się na studia prawnicze na uczelni publicznej jest trudniejsze – średnio na jedno miejsce przypadają trzy osoby, podczas gdy w uczelniach niepublicznych wskaźnik ten wynosi dwóch kandydatów na miejsce.