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Pijany żołnierz skakał po radiowozach. Ustalenia RMF FM

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 lipca (10:19)

Pijany żołnierz zawodowy zdemolował 4 samochody oraz uszkodził drzwi do komendy policji w Tymbarku w Małopolsce – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. 20-latek został zatrzymany.

Pijany żołnierz skakał po radiowozach. Ustalenia RMF FM
Pijany żołnierz skakał po radiowozach (zdj. ilustracyjne, fot. Piotr Polak) /PAP

Jak dowiedział się reporter RMF FM, 20-latek to zawodowy żołnierz z batalionu Strzelców Podhalańskich. Mężczyzna skakał po zaparkowanych radiowozach oraz po prywatnych autach. Rzucał też koszem na śmieci.

Mundurowy miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. O jego zatrzymaniu poinformowana została Żandarmeria Wojskowa. 

Źródło: RMF FM

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