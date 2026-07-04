RMF24

Pijany żołnierz zawodowy zdemolował 4 samochody oraz uszkodził drzwi do komendy policji w Tymbarku w Małopolsce – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. 20-latek został zatrzymany.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, 20-latek to zawodowy żołnierz z batalionu Strzelców Podhalańskich. Mężczyzna skakał po zaparkowanych radiowozach oraz po prywatnych autach. Rzucał też koszem na śmieci.

Mundurowy miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. O jego zatrzymaniu poinformowana została Żandarmeria Wojskowa.