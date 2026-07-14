Tyle musieli zapłacić kierowcy, by wjechać do SCT w Krakowie. Magistrat podał dane

RMF24

Prawie 18,7 mln złotych wpłacili kierowcy, których auta nie spełniają norm strefy czystego transportu w Krakowie za to, żeby mogli do niej wjechać. Opłaty dokonywane są głównie online w systemie SCT, ale urzędnicy zapowiadają montaż kolejnych strefomatów na stacjach paliw. Kwestia SCT była jednym z głównych powodów krytyki mieszkańców Krakowa wobec byłego już prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, odwołanego w majowym referendum.

Strefa Czystego Transportu zaczęła obowiązywać w stolicy Małopolski 1 stycznia tego roku.

SCT w Krakowie. Magistrat przekazał dane

Dane przekazane we wtorek przez urząd miasta, dotyczące opłat, jakie ponieśli kierowcy w Krakowie, pochodzą z okresu do końca czerwca. Magistrat poinformował, że ilościowo kierowcy najwięcej dokonują opłat dziennych i godzinowych – stanowią one 95 proc. wszystkich wpłat. Kwotowo natomiast opłaty abonamentowe stanowią 57 proc. wszystkich opłat.

Na pytanie, czy w związku z wakacjami magistrat odnotowuje więcej wpłat od cudzoziemców, urząd odpowiedział, że nie ma możliwości wygenerowania takiego raportu z systemu SCT. Podkreślił natomiast, że w czasie wakacji zaobserwował „duży przyrost wniosków w systemie SCT, który obejmuje pojazdy zarejestrowane za granicą”.

Urząd Miasta o strefomatach: Cieszą się dużym zainteresowaniem kierowców

Za wjazd do strefy czystego transportu kierowcy mogą płacić online za pośrednictwem specjalnego systemu, ale i w strefomatach na wybranych stacjach paliw na obrzeżach miasta. „Strefomaty cieszą się dużym zainteresowaniem kierowców. Obecnie mamy ich 9, ale planujemy montaż dodatkowych 7” – przekazał urząd miasta.

Za wjazd do SCT samochodem niespełniającym wymogów SCT trzeba zapłacić: za godzinę 2,5 zł, za dzień 5 zł, a za miesiąc 100 zł. Opłaty będą rosły w kolejnych latach. W 2029 r. zostaną zniesione i będzie obowiązywał całkowity zakaz wjazdu starym samochodem do SCT. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Krakowa, którzy nabyli samochód przed 26 czerwca 2025 r. i zarejestrowali go w systemie strefy czystego transportu.

Jakie auta mogą bezpłatnie jeździć po Krakowie?

Po krakowskiej SCT bezpłatnie mogą poruszać się auta spełniające normy emisji spalin określone w uchwale rady miasta. W przypadku aut benzynowych i LPG jest to co najmniej Euro 4 lub rok produkcji pojazdu co najmniej 2005, a w przypadku diesli – co najmniej Euro 6 (auta osobowe i ciężarowe) lub produkcja nie wcześniej niż w 2014 r. (osobowe) lub 2012 r. (ciężarowe).

SCT pogrążyła Miszalskiego?

Wprowadzenie SCT w Krakowie jest wskazywane jako główny powód odwołania Aleksandra Miszalskiego w referendum 24 maja. W badaniu exit poll przeprowadzonym w dniu referendum mieszkańcy, którzy uczestniczyli w głosowaniu, jako główny powód pójścia do urn wskazali wprowadzenie SCT.

Od chwili wejścia w życie strefy czystego transportu w Krakowie jej przeciwnicy niszczą znaki informujące o niej. Najwięcej aktów wandalizmu odnotowano w pierwszych tygodniach funkcjonowania strefy. Z czasem, według informacji urzędu miasta, zmniejszyła się liczba takich zachowań.

Władze miasta wprowadzenie SCT uzasadniały m.in. ochroną zdrowia i życia mieszkańców, dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń w powietrzu. Przeciwnicy SCT wskazywali natomiast m.in. na dyskryminacyjny – ich zdaniem – charakter strefy, nierówne traktowanie osób z Krakowa i spoza Krakowa, osób zamożniejszych i biedniejszych.