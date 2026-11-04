Tunele na obwodnicy Krakowa zamknięte. Dla kierowców przygotowano objazdy

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W najbliższych dniach kierowcy korzystający z Północnej Obwodnicy Krakowa muszą przygotować się na utrudnienia. W nocy ze środy na czwartek zamknięty zostanie tunel w Zielonkach, a kolejnej nocy – tunel w Dziekanowicach. Wszystko z powodu niezbędnych prac serwisowych.

Wyłączenie z ruchu tuneli jest konieczne, by przeprowadzić kompleksowe prace serwisowe.

Wyłączenie z ruchu tuneli jest konieczne, aby drogowcy przeprowadzili prace serwisowe systemów wentylacji, sterowania, przeciwpożarowych, łączności, punktów alarmowych, czujników, kamer, nagłośnienia oraz oświetlenia – przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Objazdy dla kierowców

Tunel w Zielonkach (653 m długości) będzie zamknięty w nocy ze środy na czwartek, od godziny 21:00 do 5:00. W tym czasie kierowcy jadący w kierunku Warszawy zostaną skierowani na objazd od węzła Zielonki Trasą Wolbromską do ul. Opolskiej, następnie Aleją 29 Listopada i dalej do węzła Węgrzce, gdzie wrócą na S52.

Analogiczna trasa obowiązuje w przeciwnym kierunku, dla pojazdów jadących w stronę autostrady A4.

Fot. GDDKiA

Kolejnej nocy, z czwartku na piątek, w tych samych godzinach zamknięty będzie tunel w Dziekanowicach (496 m długości).

Kierowcy w stronę Warszawy zjadą na węźle Węgrzce na „starą siódemkę” (DW772), którą pojadą do węzła Widoma. W kierunku autostrady A4 objazd poprowadzi od węzła Batowice ulicami Karola Wojtyły, Marka Nawary, Powstańców i Aleją 29 Listopada do węzła Węgrzce.

Fot. GDDKiA

Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 została otwarta pod koniec grudnia 2024 roku. Liczy 12,3 km długości i przebiega przez północne obrzeża miasta oraz gminy Wielka Wieś i Zielonki. Trasa posiada trzy pasy ruchu w każdym kierunku i łączy się z innymi drogami poprzez trzy węzły: Zielonki, Węgrzce i Batowice.

Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, S52 to jedyna obwodnica w Polsce, na której znajdują się dwa tunele – Zielonki i Dziekanowice. Cała inwestycja kosztowała około 1,4 miliarda złotych, z czego niemal 790 milionów złotych pochodziło z unijnego dofinansowania.