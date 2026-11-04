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Trwa obława na złodzieja samochodu pod Krakowem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (15:49)

Obława na złodzieja samochodu w Woli Filipowskiej w powiecie krakowskim w Małopolsce - informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. Mężczyzna ostatniej nocy miał wspólnie z kolegą ukraść auto.

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Trwa obława na złodzieja samochodu pod Krakowem
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, trwa policyjna obława na złodzieja samochodu w Woli Filipowskiej (woj. małopolskie).

Mężczyzna ostatniej nocy miał wspólnie z kolegą ukraść auto.

Drugiego złodzieja udało się już zatrzymać.

W akcji poszukiwawczej biorą udział duże siły policji, w tym śmigłowiec. 


Źródło: RMF FM
Tagi: obława

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