Trwa obława na złodzieja samochodu pod Krakowem
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Obława na złodzieja samochodu w Woli Filipowskiej w powiecie krakowskim w Małopolsce - informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. Mężczyzna ostatniej nocy miał wspólnie z kolegą ukraść auto.
Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, trwa policyjna obława na złodzieja samochodu w Woli Filipowskiej (woj. małopolskie).
Mężczyzna ostatniej nocy miał wspólnie z kolegą ukraść auto.
Drugiego złodzieja udało się już zatrzymać.
W akcji poszukiwawczej biorą udział duże siły policji, w tym śmigłowiec.