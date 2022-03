Krakowska Akademia Klimatu to projekt edukacyjno-filmowy dla młodych ludzi. W sali kina Kijów odbyło się pierwsze z cyklu czterech spotkań. Pokazy filmów dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska wzbogacały dyskusje z ich twórcami, ekspertami ONZ i przedstawicielami Krakowa.

Kolejne spotkania zaplanowano: 20 kwietnia, 11 maja i 8 czerwca. Zapisy trwają.

Pierwsze z czterech spotkań odbyło się w kinie Kijów po hasłem aktywizm klimatyczny. Pokazaliśmy m.in. film "Nadzieja umiera ostatnia" reż. Jonathan L. Ramsey. Obecni byli również bohaterowie tej produkcji czyli aktywiści Młodzieżowego Strajku Klimatycznego - wyjaśnia Grzegorz Dukielski dyrektor Fundacji Green Festival.

Jonathan L. Ramsey jest także twórcą popularnego dokumentu jakim jest film pt. "Można panikować".

"I don’t expect my movies to change anything, but if they will help some people mentally prepare for the big changes that are coming soon, then that is a positive thing. We need more people to understand the scale of the climate problem. That’s why events like today are important. I wish there would be more events like this in other places" - Jonathan L. Ramsey

Impreza zgromadziła w sali kilkaset młodych osób z krakowskich szkół. To jest wielka radość dlatego, że to pokazuje rzeczywiste zainteresowanie problemami klimatu, zmian klimatycznych i tego jak wpływa to na życie każdego człowieka - przyznaje Andrzej Kulig wiceprezydent Krakowa.

Kiedy edukacja ekologiczna w szkołach?

Przypomnijmy w zeszłym roku w spotkaniu inaugurującym Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej wzięło udział ponad 70 osób m.in. przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej reprezentanci ONZ, polityki, nauki, nauczycieli, organizacje młodzieżowe i pozarządowe.

Ten młodzieżowy stolik klimatyczny działa świetnie, można powiedzieć, że zawstydza resztę, bo oni już na starcie przedstawili listę postulatów i cały czas pracują z nami, żeby i przedstawić w szczególności rządowej stronie - przyznaje przedstawiciel ONZ Kamil Wyszkowski dyrektor United Nations Global Compact Network Poland, który dodaje, że propozycje reform zostaną ogłoszone 24 kwietnia. Rozmawiałem też z panem Przemysławem Czarnkiem ministrem edukacji i nauki, który obiecał, że w roku 2023 roku stosownych reform, zaczynając od szkoleń chociażby dla nauczycieli. Po to też jak przyznaje Wyszkowski projekt, jakim jest Krakowska Akademia Klimatu:

W jakiś aspektach wygrywamy te walkę o klimat, w jakich aspektach przegrywamy i to się balansuje i myślę, ale wciąż jest nadzieja - przyznają Małgorzata Czachowska i Mikołaj Gumulski bohaterowie filmu "Nadzieja umiera ostatnia" w rozmowie z Przemysławem Błaszczykiem reporterem RMF MAXXX,. Ale walka o ochronę środowiska jeszcze potrwa, dlatego nie można się poddawać. Będziemy mieli momenty w których będziemy przegrywać i będziemy mieli momenty w których będziemy wygrywać, ale najważniejsze jest to, że nigdy nie jest za późno na zaangażowanie się w aktywizm, nigdy nie jest za późno na działanie i zawsze warto zrobić coś, niż nie zrobić nic. To jak w tej dekadzie zawalczymy o naszą przyszłość, zadecyduje, to zadecyduje o naszej przyszłości, ale też o życiu lub śmierci milionów ludzi.

