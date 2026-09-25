Tramwaje wracają do centrum Krakowa. Kiedy pojadą do Bronowic?

RMF24

Od poniedziałku, 5 października, mieszkańcy Krakowa mogą liczyć na powrót regularnych kursów tramwajów na kluczowych trasach w centrum miasta. Chodzi o rejon pierwszej obwodnicy i ul. Grzegórzeckiej. Tramwaje pojadą wzdłuż Plant, nie wjadą jednak jeszcze na samą ul. Karmelicką. Do Bronowic zaczną kursować na początku przyszłego roku.

Tramwaje wracają na kluczowe trasy

Po tygodniach intensywnych prac remontowych na ulicach Basztowej, Dunajewskiego, Podwale oraz Grzegórzeckiej, tramwaje ponownie pojawią się na swoich stałych trasach. To dobra wiadomość dla pasażerów, którzy w ostatnim czasie musieli korzystać z objazdów i zastępczych środków transportu.

Tramwaje zaczną tam kursować 5 października.

Co z tramwajem do Bronowic?

Choć powrót tramwajów na I obwodnicę to ważny krok, nie oznacza to końca prac w centrum miasta. W najbliższych miesiącach kontynuowane będą remonty na ul. Karmelickiej.

Od 5 października tramwaje wrócą w rejon Teatru Bagatela i pojadą wzdłuż Plant, jednak nie pojadą jeszcze na samą ul. Karmelicką w kierunku Bronowic. Zakończenie wszystkich prac planowane jest do końca stycznia 2027 roku.

W rejonie Teatru Bagatela piesi i rowerzyści muszą liczyć się z czasowymi zmianami – część przejść dla pieszych będzie wyłączona i zastąpiona tymczasowymi, a droga dla rowerów w rejonie ul. Podwale i Dunajewskiego pozostanie zamknięta na czas trwania prac.

Intensywne remonty w czasie wakacji

W trakcie wakacji w Krakowie przeprowadzono remonty, które objęły nie tylko torowiska, ale także ulice, chodniki i inne elementy infrastruktury. Prace prowadzono m.in. na Moście Kotlarskim oraz estakadzie w ciągu Al. 29 Listopada.

Nowy wygląd i funkcjonalność zyskały również perony autobusowo-tramwajowe przy Hali Targowej.