Tragiczny wypadek w Wieliczce. Nie żyje 29-latek, nie miał szans z ciężarówką

RMF24

W sobotę rano w Wieliczce doszło do śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 94. 29-letni kierowca Audi zginął po czołowym zderzeniu z ciężarówką.

Do zdarzenia doszło około godz. 6:10 na wysokości ul. Krakowskiej, przy wjeździe do miasta. Samochód osobowy zderzył się tam czołowo z ciężarówką marki MAN. Kierowca Audi zmarł w szpitalu.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń wielickiej policji, 29-latek jechał od strony Krakowa w kierunku Bochni i podczas wyprzedzania zderzył się czołowo z prawidłowo jadącą z przeciwnego kierunku ciężarówką.

Kierowca Audi został przetransportowany do szpitala w Krakowie. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.