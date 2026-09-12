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Tragiczny wypadek w Wieliczce. Nie żyje 29-latek, nie miał szans z ciężarówką

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 września (16:09)

W sobotę rano w Wieliczce doszło do śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 94. 29-letni kierowca Audi zginął po czołowym zderzeniu z ciężarówką.

Tragiczny wypadek w Wieliczce. Nie żyje 29-latek, nie miał szans z ciężarówką
Wypadek w Wieliczce, fot. Wielicka Policja /Policja

Do zdarzenia doszło około godz. 6:10 na wysokości ul. Krakowskiej, przy wjeździe do miasta. Samochód osobowy zderzył się tam czołowo z ciężarówką marki MAN. Kierowca Audi zmarł w szpitalu.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń wielickiej policji, 29-latek jechał od strony Krakowa w kierunku Bochni i podczas wyprzedzania zderzył się czołowo z prawidłowo jadącą z przeciwnego kierunku ciężarówką.

Kierowca Audi został przetransportowany do szpitala w Krakowie. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek Wieliczka
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