Tragiczny wypadek w Wieliczce. Nie żyje 29-latek, nie miał szans z ciężarówką

Do zdarzenia doszło około godz. 6:10 na wysokości ul. Krakowskiej, przy wjeździe do miasta. Samochód osobowy zderzył się tam czołowo z ciężarówką marki MAN. Kierowca Audi zmarł w szpitalu.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń wielickiej policji, 29-latek jechał od strony Krakowa w kierunku Bochni i podczas wyprzedzania zderzył się czołowo z prawidłowo jadącą z przeciwnego kierunku ciężarówką.
Kierowca Audi został przetransportowany do szpitala w Krakowie. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.