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Tragiczny pożar w Małopolsce. W płomieniach zginęła część bydła

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 października (06:58)

Około godz. 2:30 w Lipnicy Dolnej w powiecie bocheńskim w Małopolsce doszło do tragicznego pożaru budynku inwentarskiego oraz budynku mieszkalnego. W tym pierwszym znajdowało się ok. 40 krów i cieląt. Część zwierząt zginęła w płomieniach.

Tragiczny pożar w Małopolsce. W płomieniach zginęła część bydła
Pożar w Lipnicy Dolnej, fot. kpt. Hubert Ciepły /Straż pożarna

Groźny pożar w Małopolsce

Dzisiejszej nocy w Lipnicy Dolnej w województwie małopolskim doszło do pożaru. Ogień zajął budynek gospodarczy o wymiarach 20 na 15 metrów oraz budynek mieszkalny. W pierwszym znajdowało się ok. 40 sztuk bydła. 

Część zwierząt uległa spaleniu, część została wypuszczona. Budynek mieszkalny został uratowany. Trwa dogaszanie pogorzeliska, w działaniach uczestniczy 15 zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych - poinformował RMF24 rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły.


Źródło: RMF24
Tagi: pożar Lipnica Dolna
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