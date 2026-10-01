RMF24

Tragiczny pożar w Małopolsce. W płomieniach zginęła część bydła

0:00 1:00 Posłuchaj artykułu Czytane głosem AI Podkład

Około godz. 2:30 w Lipnicy Dolnej w powiecie bocheńskim w Małopolsce doszło do tragicznego pożaru budynku inwentarskiego oraz budynku mieszkalnego. W tym pierwszym znajdowało się ok. 40 krów i cieląt. Część zwierząt zginęła w płomieniach.