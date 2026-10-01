Tragiczny pożar w Małopolsce. W płomieniach zginęła część bydła

Groźny pożar w Małopolsce
Dzisiejszej nocy w Lipnicy Dolnej w województwie małopolskim doszło do pożaru. Ogień zajął budynek gospodarczy o wymiarach 20 na 15 metrów oraz budynek mieszkalny. W pierwszym znajdowało się ok. 40 sztuk bydła.
Część zwierząt uległa spaleniu, część została wypuszczona. Budynek mieszkalny został uratowany. Trwa dogaszanie pogorzeliska, w działaniach uczestniczy 15 zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych - poinformował RMF24 rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły.