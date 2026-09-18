Tragedia w małopolskim Sieprawiu. Padły strzały, nie żyje mężczyzna

RMF24

Tragedia w Sieprawiu w powiecie myślenickim w Małopolsce. Wieczorem w jednym z domów padły strzały. Jak poinformował RMF FM podkomisarz Dawid Wietrzyk z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, jedna osoba nie żyje, druga została ranna.

Jak przekazał nam podkomisarz Wietrzyk, myśleniccy policjanci otrzymali zgłoszenie od 45-letniej mieszkanki Sieprawia, że pod jej dom przybył jej były partner, 47-latek, który wszczyna awanturę i grozi jej.

Według ustaleń, które zostały poczynione na miejscu, mężczyzna w trakcie awantury miał oddać do kobiety przynajmniej jeden strzał z broni, prawdopodobnie czarnoprochowej. Następnie w rejonie posesji postrzelił się – powiedział nam mundurowy.

Życia mężczyzny, mimo reanimacji, nie udało się uratować.

45-letnia kobieta trafiła do szpitala. Jej życie nie jest zagrożone.