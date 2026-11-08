Tragedia w Krakowie. Są nowe informacje w sprawie rannych policjantów

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Stan zdrowia policjantów rannych podczas sobotniego ataku na krakowskim Rynku Głównym jest stabilny – informuje MSWiA. W wyniku tragicznych wydarzeń zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych są funkcjonariusze, dla których trwa akcja oddawania krwi.

Auto sprawcy ataku w miejscu zatrzymania przy ulicy Stradomskiej w Krakowie

Auto sprawcy ataku w miejscu zatrzymania przy ulicy Stradomskiej w Krakowie / PAP

Stan zdrowia rannych policjantów po ataku na Rynku Głównym

W niedzielny poranek rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia policjantów poszkodowanych podczas dramatycznych wydarzeń w Krakowie. Jeden z funkcjonariuszy jest w stanie stabilnym, drugi – choć w stanie ciężkim – również pozostaje stabilny.

Rzeczniczka poinformowała także, że sprawca ataku, który został zatrzymany po wymianie ognia z policją, jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.

Ranny policjant z Krakowa pilnie potrzebuje krwi. Jak można pomóc? Jakub Kulik, jeden z dwóch policjantów rannych w sobotniej strzelaninie w Krakowie, pilnie potrzebuje krwi. Funkcjonariusz ma grupę AB Rh+ - osoby, które mogą pomoc, proszone są o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa.

Nasi policjanci dzielnie walczą. Też napłynęły informacje, że jeden z nich został wybudzony ze śpiączki

- poinformowała z kolei na antenie Polsat News rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło.

Tragiczne skutki ataku na Rynku Głównym w Krakowie

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę po południu, kiedy zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny i otworzył ogień do przebywających tam ludzi. Po interwencji policji i wymianie ognia napastnik został ranny i zatrzymany.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazło się dwóch policjantów, którzy brali udział w zatrzymaniu sprawcy.

Bohaterstwo funkcjonariuszy i apel o pomoc

O ciężko rannych policjantach – starszych posterunkowych Jakubie Kuliku i Arturze Morańskim – wspomniał w sobotę wieczorem premier Donald Tusk, podkreślając ich odwagę i poświęcenie. Premier zaznaczył, że funkcjonariusze „uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia”.

W związku z obrażeniami jednego z policjantów wystosowano apel o oddawanie krwi dla starszego posterunkowego Jakuba Kulika. Potrzebna jest krew grupy AB Rh+. Osoby chcące pomóc proszone są o zaznaczenie, że oddają krew dla policjanta Jakuba Kulika.