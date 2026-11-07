Tragedia w Krakowie. Policja apeluje o unikanie centrum miasta

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W centrum Krakowa doszło do strzelaniny - zginęło co najmniej 6 osób, a 15 zostało rannych. Po tragicznych wydarzeniach w okolicach Rynku Głównego policja apeluje do mieszkańców i turystów - zmieńcie dziś plany, nie wybierajcie się wieczorem do centrum miasta, by nie przeszkadzać funkcjonariuszom prowadzącym oględziny.

Małopolska policja apeluje do mieszkańców Krakowa i turystów, by zmienili swoje plany i nie wybierali się wieczorem do centrum miasta. Rynek Główny, gdzie doszło do tragicznej strzelaniny, pozostaje zamknięty. Na miejscu pracują policjanci i prokuratorzy.

Były szef antyterrorystów o policjantach rannych w zamachu: wykonali heroiczną pracę Czas: 06:06

Potrzebujemy spokoju, potrzebujemy ciszy, potrzebujemy tego, aby nikt nam nie zadeptał śladów. Na Rynku Głównym został podstawiony autobus, w którym będą dyżurować policjanci dochodzeniowo-śledczy. Wszystkie osoby, które były naocznymi świadkami zdarzenia, proszone są o podejście do tego pojazdu, aby złożyć swoje zeznania - apelowała podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

"Do końca strzelał do policjantów". Nowe fakty ws. sprawcy strzelaniny w Krakowie Wiemy coraz więcej na temat sprawcy strzelaniny, do której doszło w sobotę ok. godz. 15 w centrum Krakowa. Napastnik poruszający się czarnym Subaru otworzył ogień do przypadkowych przechodniów w Rynku Głównym i jego okolicach. Zginęły cztery kobiety…

Strzelanina w Krakowie

Do strzelaniny w centrum Krakowa doszło po godz. 15:00 w sobotę. Czarne Subaru wjechało na płytę Rynku Głównego od ul. Sławkowskiej, a następnie skierowało się na ul. Grodzką. W środku pojazdu siedział zamaskowany napastnik, który z broni palnej strzelał do przypadkowych osób.

Sprawcą ataku był 24-letni Polak z województwa świętokrzyskiego. Zatrzymano go w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Został postrzelony przez policjantów, trafił do szpitala. W jego aucie policja znalazła wiele sztuk broni i amunicję.

W ataku zginęło 6 osób (cztery kobiety i dwóch mężczyzn), a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów, przy czym stan jednego z nich jest bardzo ciężki.

Po strzelaninie prezydent Krakowa Łukasz Gibała podpisał zarządzenie o ogłoszeniu w mieście żałoby do 11 listopada. W krakowskim magistracie został zwołany sztab kryzysowy.