Tragedia na terenie żwirowni. Zatonęło wozidło z kierowcą w środku

Do zdarzenia na terenie żwirowni w miejscowości Rylowa (pow. brzeski, woj. małopolskie) doszło w czwartek po południu.
Jak poinformował RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków, wozidło wjechało do zbiornika wodnego i zatonęło.
Na miejsce wezwano nurków, którzy poszukiwali kierowcy. Niestety, życia około 40-letniego mężczyzny nie udało się uratować.
Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
Wozidło to rodzaj wywrotki przeznaczonej do transportu dużych ilości materiałów sypkich w trudnych warunkach terenowych.