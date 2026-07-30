Tragedia na terenie żwirowni. Zatonęło wozidło z kierowcą w środku

RMF24

Tragedia na terenie żwirowni w Małopolsce. Zatonęło wozidło z kierowcą w środku. Życia około 40-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Do zdarzenia na terenie żwirowni w miejscowości Rylowa (pow. brzeski, woj. małopolskie) doszło w czwartek po południu.

Jak poinformował RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków, wozidło wjechało do zbiornika wodnego i zatonęło.

Na miejsce wezwano nurków, którzy poszukiwali kierowcy. Niestety, życia około 40-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Wozidło to rodzaj wywrotki przeznaczonej do transportu dużych ilości materiałów sypkich w trudnych warunkach terenowych.