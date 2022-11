Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w Małopolsce. Na wysokości Tarnowa przewrócił się bus, którym jechali obywatele Ukrainy. Zginęło 12-letnie dziecko. Do szpitala trafiło 6-letnie dziecko i jego matka.

W wypadku zginęło 12-letnie dziecko / Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Żukowicach / Facebook

Do tragicznego zdarzenia doszło ok. godz. 4 nad ranem. Na autostradzie A4 na wysokości Tarnowa w stronę Rzeszowa przewrócił się bus, którym jechało 6 osób. Zginęło 12-letnie dziecko. Do szpitala trafiła jego matka i 6-letnie dziecko. Ono jest najpoważniej ranne.

Na szpitalną obserwację trafiły też pozostałe trzy osoby jadące busem.

Jak przekazał nam Paweł Klimek z tarnowskiej policji, bus wyprzedzał na tym odcinku ciężarówkę. Zahaczył o pas zieleni rozdzielający pas ruchu, przewrócił się na bok. Sunął tak kilkaset metrów - mówił nam Klimek.

W wyniku tego zdarzenia kierowca ciężarówki zaczął hamować. Na jego tył najechał samochód osobowy.

Autostrada A4 w stronę Rzeszowa jest zablokowana. Objazdy prowadzone są przez węzeł Tarnów Centrum. Służby kierują kierowców do drogi krajowej nr 94. Trzeba dojechać do Dębicy i tam można włączyć się do ruchu na A4.

W miejscu wypadku policjanci rozgrodzili barierki na oddzielające obie jezdnie. Samochody, które utknęły w korku, są przepuszczane na przeciwległy pas ruchu. Można więc spodziewać się także utrudnień na jezdni w kierunku Krakowa, bo do zakończenia tej akcji samochody będą mogły poruszać się tylko jednym pasem.