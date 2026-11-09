To on był w samochodzie, w który wjechał zamachowiec w centrum Krakowa

RMF24

W sobotnim zamachu w Krakowie ucierpiał m.in. druh Tomek z OSP w Olszowicach w województwie małopolskim. Jak przekazali strażacy, był on w samochodzie, z którym zderzyło się auto prowadzone przez zamachowca tuż przed jego ujęciem.

„Jesteśmy z Wami i zawsze możecie na nas liczyć”

OSP w Olszowicach poinformowało w poniedziałek, że nie będzie udzielać dodatkowych informacji ws. druha Tomka poza tymi, które zamieściła w oświadczeniu na swoim facebookowym profilu. OSP odpowiedziało tak na pytania PAP.

W oświadczeniu tym zawarta jest prośba o uszanowanie prywatności druha i jego rodziny, powstrzymanie się od pytań dotyczących szczegółów stanu zdrowia i okoliczności zdarzenia. „W tej chwili rodzina potrzebuje przede wszystkim spokoju i zrozumienia. Na jej ręce przekazujemy słowa wsparcia, pamiętajcie: jesteśmy z Wami i zawsze możecie na nas liczyć” – czytamy w oświadczeniu.

Zgodnie z treścią wpisu, życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. Druh Tomek – według informacji OSP - odniósł poważne obrażenia, a noc z soboty na niedzielę była pełna niepokoju i nadziei dla współtowarzyszy druha. „Godziny, w których każda kolejna wiadomość miała ogromne znaczenie, a myślami byliśmy tylko w jednym miejscu – przy naszym przyjacielu. Tomku!” – przekazała OSP i zapewniła, że nieustannie sercem i myślami jest z rannym druhem, który z „siłą i determinacją” pomagał innym.

„A Kuba żyje?”. Burmistrz o pierwszych słowach policjanta Artura Morańskiego po przebudzeniu „A Kuba żyje?" – to miały być pierwsze słowa po wybudzeniu jednego z pozytywnych bohaterów sobotnich wydarzeń z Krakowa, policjanta Artura Morańskiego. Poinformował o tym burmistrz Muszyny. „To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy…

Mieli prowadzić zajęcia

Według informacji ochotniczej straży druh Tomek wraz z druhną Kingą jechali do remizy, gdzie mieli prowadzić zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Druh Tomek znalazł się w centrum miasta w czasie ataku. Był w samochodzie, w który wjechał zamachowiec, zanim unieszkodliwili go policjanci.

Tragiczna sobota

Do tragicznych zdarzeń doszło na Rynku Głównym w sobotę. 24-latek wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny - rodziców oraz siostry.