To jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Krakowie. Miasto zapowiada zmiany

To jedno z najbardziej ruchliwych i najważniejszych skrzyżowań w Krakowie – zbieg ulic Klimeckiego, Kuklińskiego, Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich w Podgórzu. Do stłuczek i kolizji dochodzi tam bardzo często. Miasto postanowiło w końcu zareagować.
Nowe oznakowanie i sygnalizacja świetlna
„Projektowane rozwiązania mają ograniczyć ryzyko błędnej interpretacji oznakowania i ułatwić kierowcom poruszanie się po skrzyżowaniu” – podkreślają przedstawiciele miasta.
Jedną z kluczowych zmian będzie zastąpienie sygnalizatorów kierunkowych S-3 ogólnymi sygnalizatorami S-1 dla kierowców jadących od strony ul. Powstańców Wielkopolskich.
Lepsze prowadzenie kierowców
Zmiany obejmą również przebieg linii prowadzących pojazdy na pasy przeznaczone do skrętu w lewo w kierunku ul. Stanisława Klimeckiego. Dodatkowo na wysięgnikach sygnalizacyjnych pojawią się znaki F-11, które jasno wskażą kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.
Skorygowane zostanie także oznakowanie poziome, co ma ułatwić kierowcom wybór właściwego pasa.
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Projekt stałej organizacji ruchu został już przekazany do realizacji Zarządowi Dróg Miasta Krakowa.
Nie wiadomo, kiedy konkretnie zmiany wejdą w życie. Wiadomo tylko tyle, że kierowcy mogą się spodziewać nowych rozwiązań w najbliższym czasie.
Miejmy nadzieję, że dzięki tym zmianom skrzyżowanie przestanie być miejscem częstych kolizji i stanie się bezpieczniejsze dla wszystkich uczestników ruchu.