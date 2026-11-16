To jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Krakowie. Miasto zapowiada zmiany

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Krakowscy kierowcy powinni odetchnąć z ulgą. Jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań stolicy Małopolski już wkrótce przejdzie modernizację. Miasto zapowiada szereg zmian, które mają poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy na skrzyżowaniu ulic Klimeckiego, Nowohuckiej, Kuklińskiego oraz Powstańców Wielkopolskich.

To jedno z najbardziej ruchliwych i najważniejszych skrzyżowań w Krakowie – zbieg ulic Klimeckiego, Kuklińskiego, Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich w Podgórzu. Do stłuczek i kolizji dochodzi tam bardzo często. Miasto postanowiło w końcu zareagować.

Nowe oznakowanie i sygnalizacja świetlna

„Projektowane rozwiązania mają ograniczyć ryzyko błędnej interpretacji oznakowania i ułatwić kierowcom poruszanie się po skrzyżowaniu” – podkreślają przedstawiciele miasta.

Jedną z kluczowych zmian będzie zastąpienie sygnalizatorów kierunkowych S-3 ogólnymi sygnalizatorami S-1 dla kierowców jadących od strony ul. Powstańców Wielkopolskich.

Lepsze prowadzenie kierowców

Zmiany obejmą również przebieg linii prowadzących pojazdy na pasy przeznaczone do skrętu w lewo w kierunku ul. Stanisława Klimeckiego. Dodatkowo na wysięgnikach sygnalizacyjnych pojawią się znaki F-11, które jasno wskażą kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.

Skorygowane zostanie także oznakowanie poziome, co ma ułatwić kierowcom wybór właściwego pasa.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Projekt stałej organizacji ruchu został już przekazany do realizacji Zarządowi Dróg Miasta Krakowa.

Nie wiadomo, kiedy konkretnie zmiany wejdą w życie. Wiadomo tylko tyle, że kierowcy mogą się spodziewać nowych rozwiązań w najbliższym czasie.

Miejmy nadzieję, że dzięki tym zmianom skrzyżowanie przestanie być miejscem częstych kolizji i stanie się bezpieczniejsze dla wszystkich uczestników ruchu.