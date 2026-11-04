Tajemnicze kamery pojawiły się na ulicach Krakowa. Magistrat wyjaśnia

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W różnych częściach Krakowa pojawiły się nowe kamery przy drogach. Urząd Miasta uspokaja mieszkańców – urządzenia nie służą do identyfikowania kierowców ani rejestrowania wykroczeń. Ich głównym zadaniem jest zliczanie pojazdów i pomiar natężenia ruchu, co ma pomóc w przygotowaniu strategicznej mapy hałasu miasta.

W ostatnich dniach mieszkańcy Krakowa mogli zauważyć nowe kamery zamontowane w różnych punktach miasta. Jak informuje magistrat, urządzenia te nie są narzędziem do kontroli kierowców.

„W różnych punktach Krakowa prowadzone są całodobowe pomiary hałasu oraz natężenia ruchu drogowego. Badania mają pomóc w przygotowaniu strategicznej mapy hałasu miasta” – informuje urząd miasta w komunikacie.

Strategiczna mapa hałasu

Kamery zamontowane przy krakowskich drogach służą wyłącznie do zliczania przejeżdżających pojazdów oraz określania ich rodzaju. Zebrane dane mają pomóc w analizach dotyczących ruchu drogowego oraz w określeniu poziomu hałasu w poszczególnych lokalizacjach.

To część większego projektu, którego efektem ma być dokument „Strategiczna mapa hałasu Miasta Krakowa”.

Każda z kamer jest oznakowana logo firmy wykonującej pomiary. Dodatkowo na urządzeniach znajduje się informacja o celu prowadzenia rejestracji oraz całodobowy numer telefonu do osób odpowiedzialnych za badanie. Dzięki temu mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat prowadzonych działań.

Urzędnicy zapewniają, że kamery nie identyfikują kierowców i nie służą do rejestrowania wykroczeń drogowych.