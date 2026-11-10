„Ta osoba fascynowała się seryjnymi zabójcami”. Nowe informacje o sprawcy ataku w Krakowie

RMF24

„Zamachowiec próbował naśladować pewne dramatyczne zdarzenia, które miały miejsce w Europie i na świecie” – ujawnił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując dotychczasowe wyniki analiz nośników cyfrowych Michała Oksińskiego. Ze śledztwa wynika, że 24-latek przed atakiem w Krakowie i zamordowaniem własnej rodziny analizował materiały dotyczące słynnych masowych morderstw.

Trop Breivika i skrajnie prawicowy ekstremizm

Minister sprawiedliwości podczas konferencji prasowej poinformował, że jednym z analizowanych przez służby wątków jest powiązanie sprawcy ze skrajną prawicą.

Służby badają komputer oraz telefony komórkowe sprawcy. Pojawiły się już rzetelne informacje na temat tego, że zamachowiec przed dokonaniem zamachu kilka miesięcy wcześniej obserwował strony związane ze słynnym masowym morderstwem dokonanym przez Andersa Breivika. Dlatego wątek skrajnie prawicowego ekstremizmu jest przez nas badany – powiedział Waldemar Żurek.

W ramach czynności śledczych zabezpieczono również miejsca, w których przebywał zamachowiec, w tym jego miejsce pracy. Służby dokładnie sprawdziły należącą do niego szafkę, na której znaleziono napisy i inskrypcje o niejasnym jeszcze znaczeniu.

Zabezpieczono także miejsca, w których przebywał zamachowiec, także miejsce jego pracy, jego szafkę w miejscu pracy, która zawiera różne inskrypcje i napisy, które są odkodowywane przez służby specjalne – przekazał minister sprawiedliwości.

Obecnie trwa analiza tych symboli i napisów. Śledczy próbują ustalić, czy mają one związek z określoną ideologią lub mogą wskazywać na motywację sprawcy. Minister Żurek zaznaczył, że „na pewno są tam elementy ideologii prawicowej”.

Flaga grzechotnika

W rzeczach sprawcy znaleziono także flagę przedstawiającą grzechotnika na żółtym tle. Symbol ten, znany jako flaga Gadsdena, jest wykorzystywany przez niektóre skrajnie prawicowe środowiska w Stanach Zjednoczonych.

Zamachowiec posiadał flagę, która dla części środowisk skrajnych, skrajnie prawicowych w Stanach Zjednoczonych, jest jakimś symbolem. Mówimy o grzechotniku na żółtym tle, dlatego że ta flaga pojawia się w różnych miejscach, w różnych momentach, jest wykorzystywana, ale jeżeli powiążemy to, to (jest to) jeden z takich wątków, czy też z hipotez, jakie przyczyny legły przy planowaniu i realizacji tego zamachu – wyjaśnił Żurek.

Śledczy nie wykluczają, że obecność tego symbolu może wskazywać na inspiracje ideologiczne lub próbę naśladowania zagranicznych wzorców przez sprawcę.

Analiza środowiska i relacji rodzinnych

Minister poinformował, że prokuratura prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu zbadanie środowiska, w którym funkcjonował Michał Oksiński. Śledczy przyglądają się nie tylko jego kontaktom zawodowym, ale również relacjom rodzinnym. Celem tych działań jest ustalenie, czy czynniki społeczne lub osobiste mogły mieć wpływ na jego życie oraz przygotowania do zamachu.

Minister Żurek podkreślił, że „często jest tak w przypadku takich osób, które dokonują tego typu zbrodni, że jest wiele czynników, które się łączą”. Pamiętajmy, że część z tych seryjnych morderców jednak do tego swojego zbrodniczego czynu dorabiała albo prezentowała pewną ideologię polityczną – dodał.

W samochodzie został znaleziony tłumik, co mogłoby wyjaśniać zagadnienie zabójstwa w Ostrowcu osób najbliższych, bo jak wiemy, sąsiedzi nie słyszeli nic – zaznaczył minister.

Kolejnym istotnym aspektem śledztwa jest wyposażenie zamachowca. Jak poinformował Waldemar Żurek, przy sprawcy znaleziono „bardzo profesjonalne wyposażenie” oraz „ogromną liczbę amunicji, kilkanaście magazynków”. Minister zwrócił uwagę, że nawet osoby uczestniczące w taktycznych szkoleniach strzeleckich nie potrzebują tak dużej ilości magazynków. Tutaj widać było, że być może to było wcześniej z dużym wyprzedzeniem planowane - podkreślił.

Inspiracje seryjnymi mordercami

Śledczy nie wykluczają, że Michał Oksiński mógł inspirować się działaniami seryjnych morderców i próbował naśladować zbrodnie popełnione w przeszłości.

Kolejną z hipotez jest to, że ta osoba fascynowała się seryjnymi zabójcami i że ten zamachowiec próbował naśladować pewne dramatyczne, tragiczne zdarzenia, które miały miejsce w Europie czy na świecie – powiedział minister.

Ranny policjant zostanie przeniesiony do szpitala wojskowego

Policjant poszkodowany w sobotnim ataku na Rynku Głównym w Krakowie został przeniesiony ze Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Celem przeniesienia jest przeprowadzenie zabiegu rekonstrukcji ręki, który najprawdopodobniej odbędzie się w środę. Krakowski szpital wojskowy specjalizuje się w chirurgii urazowej i rekonstrukcyjnej.

Jak poinformował kierownik Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Narutowicza, w którym przebywał policjant, dr n. med. Hubert Hymczak, stan funkcjonariusza jest stabilny, pacjent jest przytomny i przebywa pod opieką rodziny.

Drugi ranny policjant przebywa w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie. W lecznicy tej są jeszcze dwie osoby ranne w sobotnim ataku na Rynku Głównym.

Wszyscy są w stanie stabilnym, w kontakcie. Dwie osoby przeszły operację – powiedział pełnomocnik ds. medialnych dyrektora tej placówki prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos.

W 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym nadal hospitalizowane są jeszcze dwie osoby ranne w sobotnim ataku: 25-letni obywatel Niemiec oraz 27-letnia Polka. Kobieta z powodu uszkodzenia wątroby ma zostać przetransportowana do szpitala klinicznego w Warszawie przy ul. Banacha.

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Atak w Krakowie

Do ataku doszło w minioną sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem w ubraniu taktycznym i kasku na głowie na płytę rynku, po czym zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Zabił sześć osób, a 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Siódmą ofiarą śmiertelną jest sam sprawca, który został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Zmarł w poniedziałek o godz. 4:30 w krakowskim szpitalu.

Z kolei w domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci odkryli trzy ciała - to rodzice i siostra Michała Oksińskiego.