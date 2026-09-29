Ta droga odmieni ruch w regionie. Wiemy, kiedy budowa ma się zakończyć

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Finał budowy południowej obwodnicy Oświęcimia nastąpi zgodnie z kontraktem, czyli 14 grudnia – zadeklarowali drogowcy. Po zakończeniu prac odbiory przeprowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz zdecyduje o terminie udostępnienia trasy. Zdaniem prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta, prawdopodobnie już w grudniu będzie można pojechać całą obwodnicą.

Zdjęcie z otwarcia zachodniego, ponad 4-kilometrowego fragmentu obwodnicy Oświęcimia od węzła Oświęcim na trasie S1 po rondo w Pławach (sierpień 2025)/fot. Jarek Praszkiewicz

Zdjęcie z otwarcia zachodniego, ponad 4-kilometrowego fragmentu obwodnicy Oświęcimia od węzła Oświęcim na trasie S1 po rondo w Pławach (sierpień 2025)/fot. Jarek Praszkiewicz / PAP

„Po zakończeniu prac inwestor zdecyduje o terminie udostępnienia trasy”

Rzeczniczka magistratu w Oświęcimiu Katarzyna Kwiecień powiedziała we wtorek, że znaczna część nowego przebiegu DK44 jest już dostępna. Prace trwają jeszcze na odcinku między rondem w Pławach i rondem na ul. Legionów w Oświęcimiu. W tej części obwodnicy powstaje przejazd pod torami linii kolejowej Oświęcim – Czechowice-Dziedzice. Prace są wykonywane przy utrzymaniu ruchu pociągów.

Zderzenie autobusu i ciężarówki. Wśród poszkodowanych dzieci Dwie osoby dorosłe trafiły do szpitala, a 11 dzieci doznało powierzchownych stłuczeń i otarć w wyniku zderzenia autobusu z ciężarówką w miejscowości Osowiec na Mazowszu – informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert. Zgłoszenie w tej sprawie…

Kierownik budowy Daniel Paliwoda mówił, że trwają tam intensywne prace. Wykonywane są m.in. nasypy oraz prowadzone prace przygotowawcze na poszczególnych fragmentach trasy. Jak dodał, w drugiej połowie października drogowcy zamierzają rozpocząć roboty bitumiczne.

Termin zakończenia prac wynikający z kontraktu przypada na 14 grudnia. Podtrzymujemy go, przy założeniu, że warunki atmosferyczne nie wpłyną na harmonogram. Po zakończeniu prac inwestor (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – przyp. red.) przeprowadzi odbiory i zdecyduje o terminie udostępnienia trasy – wskazał.

Zdaniem prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta prawdopodobnie już w grudniu będzie można pojechać całą obwodnicą.

Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta

Nowa, 9-kilometrowa arteria od południa ominie miasto i połączy je z budowaną drogą ekspresową S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. Dzięki temu wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i pozwoli na sprawną podróż na południe, w kierunku Beskidów, oraz na północ, do autostrady A4. Droga będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Nowy gigant na Bałtyku. Prom „Bursztyn Unity” rozpoczął próby morskie We wtorek na wodach Zatoki Gdańskiej rozpoczęły się długo wyczekiwane próby morskie nowoczesnego promu „Bursztyn Unity”. To jeden z kluczowych etapów przed oficjalnym wprowadzeniem jednostki do regularnej eksploatacji na Bałtyku. Operator promów,…

Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2022 r. W grudniu 2024 r. GDDKiA udostępniła 2,2 km trasy między ul. Zatorską a ul. Jagiełły, a w sierpniu 2025 r. otwarto zachodni, ponad 4-kilometrowy fragment od węzła Oświęcim na trasie S1 po rondo w Pławach. Od grudnia można jechać 1,6-km. odcinkiem między rondami na ulicach Legionów i Jagiełły wraz z mostem na Sole.

Droga krajowa nr 44 przebiega z Gliwic przez Tychy i Oświęcim do Krakowa. Obecnie to „kręgosłup transportowy” Oświęcimia. Każdego dnia tą trasą porusza się ponad 20 tys. aut. Najwięcej (27,5 tys.) przejeżdża przez Most Jagiellońskim na Sole.