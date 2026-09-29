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Ta droga odmieni ruch w regionie. Wiemy, kiedy budowa ma się zakończyć

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 września (14:12)

Finał budowy południowej obwodnicy Oświęcimia nastąpi zgodnie z kontraktem, czyli 14 grudnia – zadeklarowali drogowcy. Po zakończeniu prac odbiory przeprowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz zdecyduje o terminie udostępnienia trasy. Zdaniem prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta, prawdopodobnie już w grudniu będzie można pojechać całą obwodnicą.

Ta droga odmieni ruch w regionie. Wiemy, kiedy budowa ma się zakończyć
Zdjęcie z otwarcia zachodniego, ponad 4-kilometrowego fragmentu obwodnicy Oświęcimia od węzła Oświęcim na trasie S1 po rondo w Pławach (sierpień 2025)/fot. Jarek Praszkiewicz /PAP
  • Zbliża się koniec budowy obwodnicy Oświęcimia.
  • Odciąży ona lokalny ruch tranzytowy.
  • Co zdecyduje o terminowym zakończeniu budowy?
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„Po zakończeniu prac inwestor zdecyduje o terminie udostępnienia trasy”

Rzeczniczka magistratu w Oświęcimiu Katarzyna Kwiecień powiedziała we wtorek, że znaczna część nowego przebiegu DK44 jest już dostępna. Prace trwają jeszcze na odcinku między rondem w Pławach i rondem na ul. Legionów w Oświęcimiu. W tej części obwodnicy powstaje przejazd pod torami linii kolejowej Oświęcim – Czechowice-Dziedzice. Prace są wykonywane przy utrzymaniu ruchu pociągów.

Kierownik budowy Daniel Paliwoda mówił, że trwają tam intensywne prace. Wykonywane są m.in. nasypy oraz prowadzone prace przygotowawcze na poszczególnych fragmentach trasy. Jak dodał, w drugiej połowie października drogowcy zamierzają rozpocząć roboty bitumiczne.

Termin zakończenia prac wynikający z kontraktu przypada na 14 grudnia. Podtrzymujemy go, przy założeniu, że warunki atmosferyczne nie wpłyną na harmonogram. Po zakończeniu prac inwestor (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – przyp. red.) przeprowadzi odbiory i zdecyduje o terminie udostępnienia trasy – wskazał.

Zdaniem prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta prawdopodobnie już w grudniu będzie można pojechać całą obwodnicą.

Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta

Nowa, 9-kilometrowa arteria od południa ominie miasto i połączy je z budowaną drogą ekspresową S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. Dzięki temu wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i pozwoli na sprawną podróż na południe, w kierunku Beskidów, oraz na północ, do autostrady A4. Droga będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2022 r. W grudniu 2024 r. GDDKiA udostępniła 2,2 km trasy między ul. Zatorską a ul. Jagiełły, a w sierpniu 2025 r. otwarto zachodni, ponad 4-kilometrowy fragment od węzła Oświęcim na trasie S1 po rondo w Pławach. Od grudnia można jechać 1,6-km. odcinkiem między rondami na ulicach Legionów i Jagiełły wraz z mostem na Sole.

Droga krajowa nr 44 przebiega z Gliwic przez Tychy i Oświęcim do Krakowa. Obecnie to „kręgosłup transportowy” Oświęcimia. Każdego dnia tą trasą porusza się ponad 20 tys. aut. Najwięcej (27,5 tys.) przejeżdża przez Most Jagiellońskim na Sole.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: droga Oświecim
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