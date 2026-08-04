Szpital ogłosił bezpłatny program rehabilitacji. Kto może skorzystać?

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Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie otrzymał 500 tysięcy złotych na realizację nowego programu profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu. Projekt wystartował 1 sierpnia i potrwa do końca roku.

Program rehabilitacji jest prowadzony przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Program rehabilitacji jest prowadzony przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie / Shutterstock

Celem programu jest poprawa sprawności oraz jakości życia krakowian. Z kompleksowego wsparcia rehabilitacyjnego mogą skorzystać osoby zmagające się z problemami narządu ruchu.

Kto może skorzystać z programu?

Z bezpłatnej rehabilitacji mogą skorzystać osoby, które:

są mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków,

ukończyły 18. rok życia,

posiadają potwierdzoną dysfunkcję narządu ruchu,

w ciągu ostatniego miesiąca nie korzystały z rehabilitacji finansowanej ze środków publicznych.

Co oferuje program?

Uczestnicy programu będą mogli liczyć na szeroki pakiet świadczeń, w tym:

indywidualną rehabilitację,

zabiegi fizykoterapii,

masaż leczniczy,

konsultacje fizjoterapeutyczne,

edukację zdrowotną.

Jakie są warunki udziału?

Aby zakwalifikować się do programu, należy:

mieszkać na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

przedstawić wymaganą dokumentację medyczną,

nie mieć przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,

podpisać zgodę na udział w programie oraz wymagane oświadczenia.

Rekrutacja już trwa!

Zapisy do programu już się rozpoczęły, a pierwsze zajęcia ruszyły 3 sierpnia 2026 roku.

Rejestracja uczestników odbywa się telefonicznie pod numerem 12 622 94 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.00.

Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Szpitala

