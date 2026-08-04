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Szpital ogłosił bezpłatny program rehabilitacji. Kto może skorzystać?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 sierpnia (10:04)

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie otrzymał 500 tysięcy złotych na realizację nowego programu profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu. Projekt wystartował 1 sierpnia i potrwa do końca roku.

Szpital ogłosił bezpłatny program rehabilitacji. Kto może skorzystać?
Program rehabilitacji jest prowadzony przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie /Shutterstock
  • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie otrzymał 500 tys. zł na program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu, który potrwa od 1 sierpnia do końca roku.
  • Program oferuje bezpłatną rehabilitację dla mieszkańców Krakowa powyżej 18 lat z potwierdzoną dysfunkcją narządu ruchu, którzy nie korzystali ostatnio z publicznej rehabilitacji.
  • Uczestnicy mogą liczyć na indywidualną rehabilitację, fizykoterapię, masaże, konsultacje oraz edukację zdrowotną; rekrutacja trwa, zapisy telefoniczne pod nr 12 622 94 21, liczba miejsc jest ograniczona.
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Celem programu jest poprawa sprawności oraz jakości życia krakowian. Z kompleksowego wsparcia rehabilitacyjnego mogą skorzystać osoby zmagające się z problemami narządu ruchu. 

Kto może skorzystać z programu?

Z bezpłatnej rehabilitacji mogą skorzystać osoby, które:

  • są mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków,
  • ukończyły 18. rok życia,
  • posiadają potwierdzoną dysfunkcję narządu ruchu,
  • w ciągu ostatniego miesiąca nie korzystały z rehabilitacji finansowanej ze środków publicznych.

Co oferuje program?

Uczestnicy programu będą mogli liczyć na szeroki pakiet świadczeń, w tym:

  • indywidualną rehabilitację,
  • zabiegi fizykoterapii,
  • masaż leczniczy,
  • konsultacje fizjoterapeutyczne,
  • edukację zdrowotną.

Jakie są warunki udziału?

Aby zakwalifikować się do programu, należy:

  • mieszkać na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
  • przedstawić wymaganą dokumentację medyczną,
  • nie mieć przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
  • podpisać zgodę na udział w programie oraz wymagane oświadczenia.

Rekrutacja już trwa!

Zapisy do programu już się rozpoczęły, a pierwsze zajęcia ruszyły 3 sierpnia 2026 roku. 

Rejestracja uczestników odbywa się telefonicznie pod numerem 12 622 94 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.00

Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Szpitala
 

Źródło: Materiały prasowe

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