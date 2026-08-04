Szpital ogłosił bezpłatny program rehabilitacji. Kto może skorzystać?

Celem programu jest poprawa sprawności oraz jakości życia krakowian. Z kompleksowego wsparcia rehabilitacyjnego mogą skorzystać osoby zmagające się z problemami narządu ruchu.
Kto może skorzystać z programu?
Z bezpłatnej rehabilitacji mogą skorzystać osoby, które:
- są mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków,
- ukończyły 18. rok życia,
- posiadają potwierdzoną dysfunkcję narządu ruchu,
- w ciągu ostatniego miesiąca nie korzystały z rehabilitacji finansowanej ze środków publicznych.
Co oferuje program?
Uczestnicy programu będą mogli liczyć na szeroki pakiet świadczeń, w tym:
- indywidualną rehabilitację,
- zabiegi fizykoterapii,
- masaż leczniczy,
- konsultacje fizjoterapeutyczne,
- edukację zdrowotną.
Jakie są warunki udziału?
Aby zakwalifikować się do programu, należy:
- mieszkać na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- przedstawić wymaganą dokumentację medyczną,
- nie mieć przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
- podpisać zgodę na udział w programie oraz wymagane oświadczenia.
Rekrutacja już trwa!
Zapisy do programu już się rozpoczęły, a pierwsze zajęcia ruszyły 3 sierpnia 2026 roku.
Rejestracja uczestników odbywa się telefonicznie pod numerem 12 622 94 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.00.
Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.