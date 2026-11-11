Szkocki DJ zidentyfikowany jako ofiara ataku w Krakowie

RMF24

Brytyjczyk, który zginął w zamachu w Krakowie, to James Campbell – informują media z Wysp. Mężczyzna był szkockim DJ-em. Miał 32 lata.

Campbell, według mediów takich jak BBC, dziennik „Scotsman” i Sky News, pochodził z Prestwick, na południowy zachód od Glasgow.

Do śmierci mężczyzny odniosła lokalna odnoga SNP, Szkockiej Partii Narodowej. „Składamy głębokie kondolencje rodzinie i przyjaciołom lokalnego mieszkańca (...). Tragiczne wieści o jego śmierci przekazały lokalne media” – napisano w komunikacie.

David McAlinden ze szkockiej policji przekazał gazecie „Scotsman”, że chociaż formalna identyfikacja jeszcze się nie odbyła, oficerowie są w kontakcie i wspierają rodzinę ofiary. Dodał, że szkockie służby wspierają brytyjską sieć ds. zwalczania terroryzmu oraz polskie władze.

Naszym wspólnym priorytetem jest obecnie jak najszybsze i prawidłowe potwierdzenie tożsamości, aby repatriacja mogła odbyć się tak szybko, jak to możliwe – zaznaczył McAlinden. Apelujemy do wszystkich o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów policji – dodał.

6 ofiar w Krakowie, trzy w Ostrowcu Świętokrzyskim

24-letni Michał Oksiński w sobotę 7 listopada wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób. O jego ofiarach wiemy coraz więcej. Oprócz 32-letniego Szkota w ataku życie straciła Ewelina, 47-letnia wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Burmistrz Chodzieży potwierdził, że w Krakowie zginęła malarka z Chodzieży, Izabela. Osierociła czworo dzieci, w tym 11-letnie bliźniaki. Zginął też 51-letni Robert Kosidło, to mężczyzna, który pomagał kupcom na Rynku Głównym. Wśród ofiar jest również 61-letnia Polka, a także 51-letnia obywatelka Austrii.

Mąż 51-letniej Austriaczki, który przyjechał z nią do Krakowa, został ranny w zamachu. Poszkodowani zostali też dwaj policjanci, strażak-ochotnik, a także 19-latek z Wielkiej Brytanii.

W domu sprawcy strzelaniny znaleziono trzy ciała. Policja informowała, że byli to rodzice Michała Oksińskiego, a także jego siostra.