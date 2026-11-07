Szef MSWiA mówił o poglądach sprawcy. Nowe informacje ws. tragedii w Krakowie

RMF24

Sprawca strzelaniny w Krakowie miał bardzo radykalne poglądy - przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Wszystko wskazuje na to, że zafascynowany był ideologiami skrajnie prawicowymi” - dodał. W ataku zginęło co najmniej 6 osób, a 16 zostało rannych, w tym napastnik. Wśród zabitych jest obcokrajowiec.

W sobotę wieczorem odbyła się konferencja prasowa z udziałem szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, szefa MS Waldemara Żurka oraz prezydenta Krakowa Łukasza Gibały, na której podsumowano dotychczasowe informacje w sprawie sobotniej strzelaniny w centrum Krakowa.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że w strzelaninie zginęło co najmniej 6 osób, a jedną z ofiar jest obcokrajowiec. Poszkodowanych zostało 16 osób - wśród nich jest z kolei pięciu obcokrajowców. Ranni trafili do sześciu krakowskich szpitali. Dwie osoby zostały już wypisane - przekazał szef MSWiA.

13 rannych zakwalifikowano kodem czerwonym, który oznacza najwyższy stopień zagrożenia życia. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów, przy czym jeden z nich jest w bardzo ciężkim stanie (ma trzy rany postrzałowe). Modlimy się za tego dzielnego policjanta, za bohatera, żeby przeżył - podkreślił Kierwiński.

Sprawca ataku został postrzelony przez policjantów - wlicza się go w ogólny bilans 16 rannych. Jego stan również jest ciężki, rozpoczęła się druga operacja. Jest też w jednym z krakowskich szpitali - przekazał szef MSWiA.

Strzelanina w Krakowie: Tą trasą poruszał się sprawca Dramatyczne sceny w centrum Krakowa: w sobotnie popołudnie napastnik strzelał z auta do przypadkowych ludzi. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Po dramatycznym pościgu udało się zatrzymać sprawcę. Oto trasa, którą poruszał się…

Zapobieżono znacznie większej masakrze

Marcin Kierwiński podkreślił, że błyskawiczna reakcja policjantów zapobiegła znacznie większej masakrze. Pierwsze strzały policjanci oddali do napastnika po trzech minutach od zgłoszenia. Straż pożarna i pogotowie również były po trzech minutach - zaznaczył.

Szef MSWiA poinformował, że w samochodzie, którym poruszał się sprawca, znaleziono wiele sztuk broni, a strzały padły z broni automatycznej.

Polityk mówił, że napastnik działał sam i „miał bardzo radykalne poglądy”. Wszystko wskazuje, że zafascynowany był ideologiami skrajnie prawicowymi, choć będzie to podlegało sprawdzeniu - poinformował.

Minister zapowiedział, że zapewne w najbliższych godzinach pojawi się więcej szczegółów o przyczynach masakry - czy sprawca był inspirowany, czy współpracował z kimś. Wiadomo, że służby prowadzą czynności w domu napastnika. Pochodzi on z Ostrowca Świętokrzyskiego, ma 24 lata.

Komunikat policji po strzelaninie w Krakowie. „23 sekundy po zgłoszeniu” „Dementujemy informacje o późnej reakcji Policji. Funkcjonariusze rozpoczęli interwencję NATYCHMIAST. Pierwszy patrol rozpoczął działania już 23 sekundy po zgłoszeniu” - poinformowała małopolska policja. Komunikat służb jest pokłosiem tragicznej…

„Sytuacja jest całkowicie opanowana”

Obecny na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował o wyciszenie i ostudzenie emocji. Dzisiaj sytuacja jest całkowicie opanowana. Służby są na miejscu, system zadziałał bardzo szybko jak na taki rozmiar tego zdarzenia - podkreślił.

Apelował, by nie przeszkadzać służbom pracującym na miejscu, bo ich praca trwać będzie w nocy, a pewnie nawet do rana.

Przekazał ponadto, że sprawą zajmuje się siedmiu prokuratorów z trzech jednostek, w tym z wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Dodał, że jeżeli będzie taka konieczność, prokuratorów będzie więcej.

Głos w sprawie tragedii ponownie zabrał premier Donald Tusk, pisząc na platformie X: „Policja zareagowała błyskawicznie, a funkcjonariusze wykazali się odwagą i nadzwyczajnym poświęceniem. Trzech odniosło rany, jeden walczy o życie. Potrzebują naszej modlitwy, solidarności i pełnego wsparcia. Dlaczego niektórym tak trudno to zrozumieć?”.